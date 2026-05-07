WARBURG RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach Zahlen von 181 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Chemieunternehmens sei verheißungsvoll verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management den Ausblick bekräftigt./rob/mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 164,8EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 181

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

