WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dem Baumaschinenhersteller sei ein solider Jahresstart gelungen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie habe die Erwartungen klar übertroffen. Die Auftragslage deute auf eine weiterhin positive Entwicklung hin./rob/mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 19,94EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

