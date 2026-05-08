🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Starke Zahlen

    245 Aufrufe 245 0 Kommentare 0 Kommentare

    Öl-Schock entfacht Windkraft-Boom: Diese Aktien profitieren jetzt!

    Der Krieg gegen den Iran treibt die Ölpreise in die Höhe und schürt Ängste um die Versorgungssicherheit. Plötzlich rücken Windkraft-Aktien mit überraschend guten Zahlen wieder in den Fokus.

    Starke Zahlen - Öl-Schock entfacht Windkraft-Boom: Diese Aktien profitieren jetzt!
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Die Ölkrise wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die Windkraft. Während die Eskalation im Nahen Osten die Preise für fossile Energien in die Höhe treibt, entdecken Staaten und Investoren ein altes Versprechen neu: Je mehr Strom aus Wind erzeugt wird, desto unabhängiger wird man von Öl, Gas und geopolitischen Schocks.

    Genau davon profitieren jetzt die großen Namen der Branche. So meldete Vestas für das erste Quartal einen überraschend starken Gewinnanstieg und das beste Auftaktquartal seit 2018. Der dänische Turbinenbauer führt dies auf eine verbesserte Ausführung sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Geschäft zurück, obwohl politische Unsicherheiten weiter zunehmen.

    Der Trend setzt sich bei Orsted fort: Der dänische Energieversorger übertraf ebenfalls die Erwartungen und stärkt seine Position als europäischer Windkraft-Gigant. Auch der Ölkonzern Equinor, der vor allem für seine Öl- und Gasaktivitäten bekannt ist, verzeichnete einen starken Gewinnanstieg – obwohl das Unternehmen zunehmend auf Offshore-Windenergie setzt.

    „Wir sehen einen klaren Momentum-Schub in Europa. Es geht nicht mehr nur um die Reduzierung von CO₂, sondern um Energiesicherheit und Unabhängigkeit“, erklärte Torgrim Reitan, CFO von Equinor, gegenüber CNBC. Diese Entwicklungen zeigen eine bemerkenswerte Wendung. Die Energiekrise könnte den Sektor der erneuerbaren Energien in einer Weise befeuern, die selbst Experten überrascht.

    Der führende Anbieter von Offshore-Windenergie, Orsted, betont die Notwendigkeit, die europäische Energiewende schneller voranzutreiben. „Europa gibt jede Woche Milliarden für fossile Brennstoffe aus – das muss nicht mehr sein“, sagt Orsted-CEO Rasmus Errboe. Mit Offshore-Wind können die Kosten für den Energiemarkt erheblich gesenkt und Europa unabhängiger von Öl und Gas gemacht werden.

    Vestas ist überzeugt, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. „Wir sind jetzt in einer viel besseren Position als noch vor wenigen Monaten“, erklärte CEO Henrik Andersen bei der Veröffentlichung der Zahlen. Das Unternehmen plant, weiterhin in Windkraft zu investieren, um die steigende Nachfrage nach grüner Energie zu decken.

    Das überraschende Comeback von Windkraft-Aktien wird durch die aktuelle geopolitische Lage zusätzlich befeuert. Analysten erwarten, dass der Krieg im Iran und die gestiegenen Ölpreise den Investitionsdruck auf fossile Energieträger erhöhen und grüne Technologien noch stärker ins Rampenlicht rücken werden. Besonders Aktien wie die von Vestas und Orsted dürften von dieser Entwicklung profitieren – und Anleger könnten von einem Windkraft-Boom profitieren, der durch die Ölkrise noch einmal an Fahrt gewinnt.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Starke Zahlen Öl-Schock entfacht Windkraft-Boom: Diese Aktien profitieren jetzt! Der Krieg gegen den Iran treibt die Ölpreise in die Höhe und schürt Ängste um die Versorgungssicherheit. Plötzlich rücken Windkraft-Aktien mit überraschend guten Zahlen wieder in den Fokus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     