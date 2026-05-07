Börsen Update Europa - 07.05. - OMX Stockholm 30 schwach -0,76 %

Der MDAX steht bei 31.870,83 PKT und verliert bisher -0,03 %. Top-Werte: Deutz +8,59 %, Jungheinrich +6,00 %, Deutsche Lufthansa +3,66 % Flop-Werte: Lanxess -8,13 %, FUCHS Pref -4,26 %, Evonik Industries -2,76 %

Der DAX steht bei 24.861,57 PKT und verliert bisher -0,40 %. Top-Werte: Henkel VZ +4,28 %, Continental +3,90 %, Infineon Technologies +3,22 % Flop-Werte: Siemens Healthineers -6,06 %, Hannover Rueck -5,78 %, Daimler Truck Holding -3,36 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 3.805,57 PKT und verliert bisher -0,35 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +10,42 %, SUESS MicroTec +10,29 %, Ottobock +4,32 %

Flop-Werte: Siemens Healthineers -6,06 %, Evotec -3,00 %, HENSOLDT -2,69 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.026,14 PKT und fällt um -0,24 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +3,22 %, argenx +1,78 %, Prosus Registered (N) +1,60 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,94 %, Anheuser-Busch InBev -2,54 %, Rheinmetall -2,27 %

Der ATX steht aktuell (13:59:43) bei 5.981,12 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,03 %, Lenzing +1,14 %, Andritz +0,99 %

Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -3,24 %, Verbund Akt.(A) -2,54 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,51 %

Der SMI bewegt sich bei 13.259,75 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,74 %, Holcim +1,43 %, Logitech International +0,32 %

Flop-Werte: Alcon -12,82 %, Swiss Re -3,05 %, Swisscom -1,94 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.276,43 PKT und fällt um -0,68 %.

Top-Werte: Kering +2,53 %, Accor +1,55 %, Hermes International +1,50 %

Flop-Werte: Capgemini -2,69 %, Bouygues -2,40 %, Sanofi -2,23 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.143,40 PKT und verliert bisher -0,76 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) +0,30 %, ABB +0,03 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,02 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -2,42 %, Skanska (B) -1,98 %, Telia Company -1,62 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.760,00 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,83 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,70 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,34 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -4,10 %, Piraeus Port Authority -2,69 %, Coca-Cola HBC -1,22 %