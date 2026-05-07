Börsen Update
Börsen Update Europa - 07.05. - OMX Stockholm 30 schwach -0,76 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.861,57 PKT und verliert bisher -0,40 %.
Top-Werte: Henkel VZ +4,28 %, Continental +3,90 %, Infineon Technologies +3,22 %
Flop-Werte: Siemens Healthineers -6,06 %, Hannover Rueck -5,78 %, Daimler Truck Holding -3,36 %
Der MDAX steht bei 31.870,83 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: Deutz +8,59 %, Jungheinrich +6,00 %, Deutsche Lufthansa +3,66 %
Flop-Werte: Lanxess -8,13 %, FUCHS Pref -4,26 %, Evonik Industries -2,76 %
Der TecDAX steht bei 3.805,57 PKT und verliert bisher -0,35 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +10,42 %, SUESS MicroTec +10,29 %, Ottobock +4,32 %
Flop-Werte: Siemens Healthineers -6,06 %, Evotec -3,00 %, HENSOLDT -2,69 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.026,14 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,22 %, argenx +1,78 %, Prosus Registered (N) +1,60 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,94 %, Anheuser-Busch InBev -2,54 %, Rheinmetall -2,27 %
Der ATX steht aktuell (13:59:43) bei 5.981,12 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,03 %, Lenzing +1,14 %, Andritz +0,99 %
Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -3,24 %, Verbund Akt.(A) -2,54 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,51 %
Der SMI bewegt sich bei 13.259,75 PKT und fällt um -0,45 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,74 %, Holcim +1,43 %, Logitech International +0,32 %
Flop-Werte: Alcon -12,82 %, Swiss Re -3,05 %, Swisscom -1,94 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.276,43 PKT und fällt um -0,68 %.
Top-Werte: Kering +2,53 %, Accor +1,55 %, Hermes International +1,50 %
Flop-Werte: Capgemini -2,69 %, Bouygues -2,40 %, Sanofi -2,23 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.143,40 PKT und verliert bisher -0,76 %.
Top-Werte: Swedbank Shs(A) +0,30 %, ABB +0,03 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,02 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -2,42 %, Skanska (B) -1,98 %, Telia Company -1,62 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.760,00 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,83 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,70 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,34 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -4,10 %, Piraeus Port Authority -2,69 %, Coca-Cola HBC -1,22 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.