Datadog Registered (A) Aktie steigt zweistellig - 07.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +23,76 % konnte die Datadog Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Datadog Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 151,60€, mit einem Plus von +23,76 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Datadog Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um +33,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,23 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Datadog Registered (A) eine positive Entwicklung von +31,10 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +33,30 % 1 Monat +52,23 % 3 Monate +62,50 % 1 Jahr +31,26 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Stand: 07.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 328 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,60 Mrd.EUR € wert.

First quarter revenue grew 32% year-over-year to $1,006 million Robust growth of larger customers, with about 4,550 $100k+ ARR customers, up from about 3,770 a year ago Launched MCP Server, Bits AI Security Agent, GPU Monitoring, and Experiments …

Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.