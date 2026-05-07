GOLDMAN SACHS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der KI-Konzern dürfte die Erwartungen übertreffen und seine Ziele hochschrauben, schrieb James Schneider am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Die Latte der Anleger für eine positive Reaktion der Aktien dürfte aber recht hoch liegen. Schneider hob allerdings seine Schätzungen an, da er nach jüngsten Aussagen des Managements noch Spielraum für das Umsatzziel rund um KI-Rechenzentren von einer Milliarde US-Dollar sieht. Mit seinen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 liegt er nach eigener Aussage um bis zu 34 Prozent über dem Konsens./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 176,9EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Schneider

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00 $ , was eine Steigerung von +19,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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