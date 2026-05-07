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    Bitzero Holdings Inc. beantragt Notierung an der Nasdaq

    Bitzero Holdings Inc. beantragt Notierung an der Nasdaq
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BC (7. Mai 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ.U) (OTCQB: BTZRF) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter nachhaltiger Blockchain- und Hochleistungsrechenzentrumsinfrastruktur (HPC), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Antrag auf eine Notierung am Nasdaq Stock Market („NASDAQ“) gestellt hat, der nun geprüft wird. Das Unternehmen strebt eine Notierung an der Nasdaq an, um im Rahmen seiner umfassenderen Kapitalmarktstrategie seine Sichtbarkeit bei Anlegern zu stärken, mit dem Ziel, den Shareholder-Value zu erhöhen. In Verbindung mit dem geplanten Uplisting hat das Unternehmen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Nasdaq, die Notierung seiner Stammaktien („Aktien“) unter dem Kürzel „AIBZ“ beantragt.

     

    „Die Beantragung einer Notierung an der Nasdaq ist ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie unseres Unternehmens. Unserer Ansicht nach wird dieser Schritt unseren Zugang zu den globalen Kapitalmärkten verbreitern, unser Profil in der Investmentcommunity schärfen und unser Engagement für Transparenz und langfristige Wertschöpfung stärken“, so Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. „Wir sind gespannt auf die Möglichkeiten, die diese potenzielle Notierung für unsere Aktionäre und Stakeholder gleichermaßen eröffnen wird.“

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, in Verbindung mit der beantragten Notierung an der Nasdaq eine Registrierungserklärung auf Formblatt 40-F bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) einzureichen. Die beantragte Notierung der Aktien an der Nasdaq steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Zulassungsantrags des Unternehmens durch die Nasdaq, der Erfüllung aller erforderlichen Notierungs- und behördlichen Anforderungen und des Inkrafttretens der Registrierungserklärung auf Formblatt 40-F gemäß dem U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Nasdaq dem Zulassungsantrag des Unternehmens stattgeben wird oder dass die geplante Notierung erfolgen wird. Die Aktien werden nach wie vor an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel „BITZ.U“ gehandelt.

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