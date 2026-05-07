SHENZHEN, China, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter ziviler Drohnen und kreativer Kameratechnologie, bringt heute den Osmo Mobile 8P auf den Markt. Dank der Framing- und Tracking-Funktionen der nächsten Generation können Nutzer:innen ihre Smartphone-Aufnahmen einfach und präzise verbessern. Der neue abnehmbare Osmo FrameTap ermöglicht die Aufnahme von ferngesteuerten Selfies mit exakter Bildeinstellung. Gleichzeitig liefert das verbesserte ActiveTrack 8.0 1 eine noch agilere Motivverfolgung, um Motive auch in komplexen Menschenmengen im Bild zu halten. Alternativ können Nutzer:innen ihre iPhones auch direkt mit dem Osmo Mobile 8P verbinden, um natives Tracking über Apple DockKit 1 zu nutzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Präzise Steuerung in deiner Hand

Der neue Osmo FrameTap ermöglicht es Nutzer:innen, mit der Hauptkamera ein Selfie aufzunehmen oder Aufnahmen aus der Ferne zu steuern und so professionelle Ergebnisse zu erzielen. Die abnehmbare Fernbedienung verfügt über einen Bildschirm, der die Ansicht des Smartphones oder des Multifunktionsmoduls 21 des Osmo Mobile 8P anzeigt. Der intuitive Joystick gibt Nutzer:innen präzise Kontrolle über die Gimbal-Bewegung und den Zoom. Zusätzlich können die Helligkeit und die Farbtemperatur des Fülllichts am DJI OM Multifunktionsmodul 2 in acht Stufen angepasst werden. Dank des magnetischen Designs lässt sich das Multifunktionsmodul 2 einfach am Griff des Gimbals befestigen oder schnell wieder abnehmen.

Verbessertes Tracking für jedes Motiv

Der Osmo Mobile 8P bietet mehrere Möglichkeiten, um Motive im Bild zu halten. In Kombination mit dem neuen DJI OM Multifunktionsmodul 21 kann der Osmo Mobile 8P nicht nur Personen und Tiere, sondern auch andere Objekte wie Autos und Sehenswürdigkeiten mittig im Bild halten. Nutzer:innen können ActiveTrack 8.01 auch über die DJI Mimo App nutzen und dank der Agilität bei der Motivverfolgung ihre Motive auch in belebten Umgebungen wie bei Konzerten oder Sportveranstaltungen im Bild zentrieren. Dies ist effektiv beim Umgehen von Hindernissen und bei schnellen Bewegungen. Alternativ können iPhone-Nutzer:innen Motive direkt über die native Kamera-App verfolgen, da der neue Osmo Mobile 8P Apple DockKit unterstützt.