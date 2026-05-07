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    Die Tweddle Group wurde von Energage und USA Today zu einem der Top Workplaces 2026 gekürt

    Die Tweddle Group wurde von Energage und USA Today zu einem der Top Workplaces 2026 gekürt
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
    • Damit wurde die Tweddle Group bereits zum fünften Mal in Folge als Top Workplace ausgezeichnet 

    • Energage wählt die Gewinner auf der Grundlage einer Analyse des Mitarbeiterfeedbacks aus 

    • Todd Headlee, Vorsitzender der Tweddle Group, führt den Erfolg auf die Teamarbeit und den Innovationsgeist des Unternehmens zurück

    CLINTON TOWNSHIP, Michigan, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Tweddle Group wurde von USA Today und deren Award-Partnern bei Energage, einer Organisation, die herausragende Arbeitsplatzkultur auszeichnet, als Top Workplace 2026 ausgezeichnet.

    This is Tweddle Group’s fifth consecutive year receiving the Top Workplace distinction

    Laut einer gemeinsamen Erklärung von USA Today und Energage werden die Top Workplaces auf der Grundlage quantitativer Mitarbeiterrückmeldungen sowie anhand von Aussagen und demografischen Daten ermittelt, die im Rahmen von Arbeitsplatzumfragen erhoben wurden.

    Dies ist das fünfte Jahr in Folge, in dem die Tweddle Group die Auszeichnung als Top Workplace erhält

    Todd Headlee, Vorsitzender der Tweddle Group, führt den Erfolg auf die Teams des Unternehmens und die Qualität ihrer Arbeitsabläufe zurück. „Wir freuen uns sehr, diese Auszeichnung erneut erhalten zu haben", sagte Headlee. „Letztendlich kommt es jedoch auf die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und den Innovationsgeist unserer Teams an."

    Headlee sagte, die Mitarbeiter der Tweddle Group würden im Umgang mit ihren Kunden dieselbe Energie an den Tag legen wie untereinander. „Unsere Mitarbeiter setzen sich dafür ein, eine hervorragende Arbeitsplatzkultur zu schaffen. Dabei entwickeln sie stets neue, effektivere Methoden, um unseren Kunden bestmöglich zu dienen. Das ist eine großartige Leistung, die sie jeden Tag unter Beweis stellen", sagte Headlee.

    Energage gibt an, Daten aus mehr als 23 Millionen Umfragen bei über 70.000 Organisationen gesammelt zu haben, wodurch ihre Standards „der genaueste verfügbare Benchmark" seien.

    Um mehr über Top Workplaces zu erfahren, besuchen Sie TopWorkplaces.com. 

    Informationen zur Tweddle Group 

    Nach Überzeugung der Tweddle Group, eines Geschäftsbereichs der CJK Group, Inc., müssen Produkte einfach zu bedienen sein. Das Unternehmen bietet integrierte, mehrkanalige Informationslösungen, die jeden Aspekt des Post-Sale-Erlebnisses unterstützen – für Produktmanager, Techniker und insbesondere für die Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie unter www.tweddle.com  

    Medienkontakt:  

    Lisa Ekstrom, Direktorin für Marketing und Design der Tweddle Group

    lekstrom@tweddle.com 

    Logo

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973200/Building_Shot_PR_Top_Workplaces.jpg 
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1903619/CJK_Tweddle_Logotype_Stacked_CMYK_50K_Logo.jpg 

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-tweddle-group-wurde-von-energage-und-usa-today-zu-einem-der-top-workplaces-2026-gekurt-302764742.html





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