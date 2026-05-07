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    Govee stellt die Floor Lamp 3 und die Lantern Floor Lamp vor und setzt mit der LuminBlend+-Technologie neue Maßstäbe bei der Farbgenauigkeit smarter Stehlampen

    Govee stellt die Floor Lamp 3 und die Lantern Floor Lamp vor und setzt mit der LuminBlend+-Technologie neue Maßstäbe bei der Farbgenauigkeit smarter Stehlampen
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    HONGKONG, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Govee, ein weltweit führender Anbieter von smarter Raumbeleuchtung, hat heute zwei neue Stehlampen vorgestellt: Govee Floor Lamp 3 und Govee Lantern Floor Lamp. Die Govee Floor Lamp 3 ist das neue Flaggschiff der Marke und bietet branchenführende Farbwiedergabe dank der proprietären LuminBlend+-Farbmanagement-Technologie, während die Govee Lantern Floor Lamp ein einzigartiges Halo-Gradienten-Lichterlebnis in einer eleganten Laternenform bietet. Beide Lampen verfügen über AI Lighting Bot 2.0, eine KI-gestützte Plattform zur Erstellung individueller Beleuchtungskonzepte, sowie über DaySync für die automatische Anpassung an den Tagesrhythmus und volle Matter-Kompatibilität.

    Govee Floor Lamp 3: Branchenführende Farbgenauigkeit in einer Stehlampe

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    Die Govee Floor Lamp 3 bietet die präziseste Wiedergabe von Pastell- und Naturtönen unter allen Stehlampen. Angetrieben von Govees selbst entwickelter LuminBlend+-Technologie gibt sie warme Sonnenuntergangstöne und kühle Meeresfarben ohne jegliche Farbstreifen wieder – selbst bei 1 % Helligkeit. Mit einem branchenweit größten einstellbaren Weißbereich von 1.000 K bis 10.000 K simuliert eine einzige Lampe das gesamte Spektrum des natürlichen Tageslichts, vom warmen Bernstein des Kerzenlichts bis zur klaren Helligkeit der Mittagssonne.

    Sie verfügt über eine 170°-doppelseitige Skyline-Beleuchtung, die Wohnräume in echte Farben taucht und das Licht über die Wände streut, wobei die Abdeckung deutlich größer ist als bei herkömmlichen Stehlampen. Mit 2.100 Lumen beleuchtet eine einzige Lampe bis zu 58 m² – genug für einen gesamten offenen Wohnbereich. Mit 144 RGB- und 144 warm-kaltweißen LEDs eliminiert die Floor Lamp 3 sichtbare Hotspots vollständig. Ein optimierter Abstand zwischen LED-Perlen und Diffusor sorgt für eine perfekt gleichmäßige Ausleuchtung aus jedem Blickwinkel.

    Darüber hinaus verfügt die Floor Lamp 3 über ein völlig neues Unibody-Gehäuse aus Aluminiumlegierung, gekrönt von einem charakteristischen, beleuchteten Doppelring-Sockel – ein eigenständiges Stimmungslicht, das leuchtet, egal ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. Jedes Detail, von der nahtlosen matten Oberfläche bis hin zu den beleuchteten Sockelringen, spiegelt einen Generationssprung im Industriedesign von Smart-Lampen wider.

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