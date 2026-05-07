BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 207 Euro belassen. Der 110 Milliarden US-Dollar schwere Industriegasemarkt sei wenig anfällig für Zyklen, könne für die vergangenen 44 Jahren durchschnittliche Wachstumsraten von rund 5,6 Prozent per annum vorweisen und habe trotz des Nahostkriegs weiter gute Aussichten, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Preissetzungsmacht in diesem konsolidierten Markt sorge für hohe Margen der großen Branchenvertreter. Hoopers Favorit ist die Aktie von Linde - vor Air Products und Air Liquide. Er stuft die Titel allesamt mit "Outferform" ein./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:55 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 177,3EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 207

Kursziel alt: 207

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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