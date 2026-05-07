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    AstraZeneca und OMP demonstrieren auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo(TM) 2026 Planung im Tempo des Wandels

    Wie eine schnelle Entscheidungsfindung die Lücke zwischen Erkenntnis und Handeln in komplexen, schnelllebigen Lieferketten schließt

     

    ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 7. Mai 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützter Lieferkettenplanung, bringt AstraZeneca zum Gartner Supply Chain Symposium/XpoTM 2026 in Barcelona. Gemeinsam werden die Unternehmen zeigen, wie AstraZeneca seine Planung umgestaltet, um mit zunehmender Komplexität und ständigem Wandel Schritt zu halten – durch den Aufbau eines integrierten, entscheidungsorientierten Ansatzes, der auf der Unison PlanningTM-Plattform und der UnisonIQ-KI-Orchestrierung von OMP basiert.

     

    AstraZenecas Weg zur entscheidungsorientierten Planung

     

    Diane Gorman, Network Supply Planner bei AstraZeneca, wird auf der Gartner-Bühne darüber berichten, wie das globale Biopharma-Unternehmen von der tabellenbasierten Planung zu einer integrierten, kapazitätsbewussten Entscheidungsfindung wechselt. In der Sitzung wird erläutert, wie dieser Wandel die Transparenz bezüglich Einschränkungen verbessert und die Ergebnisse in den Bereichen Kampagnenmanagement, Kapazitätsplanung und detaillierte Terminierung stärkt.

     

    Gorman wird folgende Themen ansprechen:

     

    -          Was erforderlich ist, um die Akzeptanz bei Anwendern in einer komplexen Organisation zu fördern

    -          Wie sich die Rolle der Planer verändert, wenn die Planung zunehmend systemgestützt erfolgt

    -          Wie sich AstraZeneca auf die nächste Phase der KI-gestützten Entscheidungsunterstützung vorbereitet

     

    Melden Sie sich für die Sitzung an

     

    OMP veranstaltet Podiumsdiskussion zum Thema Entscheidungsgeschwindigkeit in der Praxis

     

    OMP veranstaltet außerdem am Dienstag, den 19. Mai, von 17:25 bis 17:45 Uhr eine Podiumsdiskussion mit Jack Eggels, ehemaliger VP of Supply Chain bei Shell, Tom Wouters, Chief Product Officer bei OMP, und Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer bei OMP.

     

    Gemeinsam erörtern sie:

     

    -          Wie Unternehmen von einer kalendergesteuerten Planung zu stets aktiver, ereignisgesteuerter Intelligenz übergehen können,

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
    AstraZeneca und OMP demonstrieren auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo(TM) 2026 Planung im Tempo des Wandels Wie eine schnelle Entscheidungsfindung die Lücke zwischen Erkenntnis und Handeln in komplexen, schnelllebigen Lieferketten schließt ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 7. Mai 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützter Lieferkettenplanung, …
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