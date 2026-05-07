DZ BANK stuft LUFTHANSA AG auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lufthansa von 8 auf 9 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Fluggesellschaft habe ein solides erstes Quartal hinter sich, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag in seinem Rückblick. Die bestätigten Jahresziele wertet er positiv. Sie seien angesichts der gestiegenen Kerosinpreise nun aber schwieriger zu erreichen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 8,542EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dirk Schlamp
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Aktieneinstufung neu: neutral
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