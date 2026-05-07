DZ BANK stuft LUFTHANSA AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lufthansa von 8 auf 9 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Fluggesellschaft habe ein solides erstes Quartal hinter sich, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag in seinem Rückblick. Die bestätigten Jahresziele wertet er positiv. Sie seien angesichts der gestiegenen Kerosinpreise nun aber schwieriger zu erreichen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 8,542EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

