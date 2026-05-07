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    Wenn die Rente nicht reicht

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    Millionen Boomer könnten 2026 alles verlieren, warnt Robert Kiyosaki

    Während die Wall Street neue Rekorde feiert und Bitcoin klettert, warnt Robert Kiyosaki vor einer schweren Finanzkrise und massiven Problemen für Rentner.

    Wenn die Rente nicht reicht - Millionen Boomer könnten 2026 alles verlieren, warnt Robert Kiyosaki
    Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

    Während Bitcoin und US-Aktienmärkte neue Höchststände erreichen, warnt Bestsellerautor Robert Kiyosaki erneut vor einem schweren wirtschaftlichen Einbruch. Besonders drastisch fällt diesmal seine Warnung für die Generation der Babyboomer aus. "Im Jahr 2026 werden Millionen von Babyboomern arbeitslos und in finanzielle Schwierigkeiten geraten … viele werden obdachlos sein", schrieb Kiyosaki auf X.

    Der Autor des Finanzbestsellers "Rich Dad Poor Dad" sieht die Ursache vor allem in einer jahrzehntelangen Abhängigkeit vieler Menschen vom klassischen Finanzsystem. Bereits in früheren Büchern wie "Retire Young Retire Rich" und "Who Stole My Pension?" habe er vor einer möglichen Rentenkrise gewarnt. Viele Menschen hätten sich seiner Ansicht nach zu stark auf traditionelle Altersvorsorge, Rentensysteme und klassische Finanzanlagen verlassen.

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    "Die Wall Street mag diese Bücher nicht. Viele, die diese Bücher gelesen haben, sind gut zurechtgekommen, sind vorbereitet. Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Ruhestandsjahre machen, sollten Sie vielleicht meine beiden Bücher zum Thema Ruhestand lesen und studieren", erklärte der 79-Jährige.

    Trotz der düsteren Prognosen setzt Kiyosaki weiter auf alternative Vermögenswerte wie Gold, Silber sowie Kryptowährungen. Besonders Bitcoin bezeichnet er regelmäßig als Schutz gegen Schuldenprobleme, Inflation und den Wertverlust klassischer Fiat-Währungen. Auch Ethereum zählt für ihn zu den langfristig attraktiven Absicherungen gegen wirtschaftliche Unsicherheit.

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    Mit seinen Warnungen sorgt Kiyosaki seit Jahren für Aufmerksamkeit. Bereits mehrfach prognostizierte er den "größten Crash aller Zeiten" und warnte vor massiven Verwerfungen an den Finanzmärkten. Viele seiner Aussagen gelten als stark zugespitzt, dennoch trifft er insbesondere in der Krypto-Community weiterhin auf große Zustimmung.

    Die Warnung kommt in einer Phase, in der Anleger trotz geopolitischer Risiken und hoher Bewertungen wieder verstärkt auf Risiko setzen. Während der S&P 500 und der Nasdaq auf Rekordniveau notieren und Bitcoin zuletzt erneut über die Marke von 80.000 US-Dollar gestiegen ist, sieht Kiyosaki darin offenbar eher ein Zeichen wachsender Risiken als Entwarnung.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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