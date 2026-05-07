🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax scheitert vorerst an Hürde von 25.000 Punkten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax klettert nicht über 25.000 und schließt 24.868
    • MDax steigt auf 31.874 und EuroStoxx kaum verändert
    • Siemens Healthineers fällt 5,7 Henkel steigt 4,3
    Aktien Frankfurt - Dax scheitert vorerst an Hürde von 25.000 Punkten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei weiter starken Übersee-Börsen ist für den Dax am Donnerstag die Hürde von 25.000 Punkten nach den jüngsten Gewinnen noch zu hoch. Am Nachmittag gab der deutsche Leitindex um 0,20 Prozent auf 24.868 Punkte nach.

    Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es um 0,30 Prozent auf 31.874 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte kaum verändert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.720,13€
    Basispreis
    28,53
    Ask
    × 8,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.088,61€
    Basispreis
    2,81
    Ask
    × 8,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Fokus stehen noch einmal zahlreiche Quartalsberichte von Unternehmen, der Ölpreis und die Lage im Iran. Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Noch sähen aber die Anleger die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten nicht als Freifahrtschein für den Dax, um wieder die alten Rekordniveaus erreichen zu können, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Das Rekordhoch aus dem Januar steht bei 25.507 Punkten.

    Im Leitindex sanken die in diesem Jahr bereits sehr schwachen Papiere von Siemens Healthineers nach Quartalszahlen um 5,7 Prozent. Anhaltende Probleme der Labordiagnostik-Sparte in China sowie die wieder steigende Inflation lassen den Medizintechnikkonzern für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer werden.

    Henkel legten hingegen um 4,3 Prozent zu. Der Konsumgüterhersteller bestätigte die Prognose und kam beim organischen Umsatz im ersten Jahresviertel etwas besser voran als gedacht.

    Im MDax sackten Lanxess um 8,4 Prozent ab. JPMorgan bemängelte die Aussichten des Chemiekonzerns für das zweite Quartal. Deutz sprangen um 8,6 Prozent hoch, die DZ Bank nannte das erste Quartal des Motorenherstellers solide. Erholt präsentierten sich zudem die Titel des Staplerherstellers Jungheinrich mit einem Plus von 6,5 Prozent nach Bestätigung der Jahresziele.

    Suss Microtec , GFT Technologies , PVA Tepla und SAF-Holland gewannen im Nebenwerteindex SDax nach Quartalszahlen zwischen 6 und 9 Prozent./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,06 % und einem Kurs von 11,56 auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +23,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,75 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -3,59 %/-21,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Dax scheitert vorerst an Hürde von 25.000 Punkten Bei weiter starken Übersee-Börsen ist für den Dax am Donnerstag die Hürde von 25.000 Punkten nach den jüngsten Gewinnen noch zu hoch. Am Nachmittag gab der deutsche Leitindex um 0,20 Prozent auf 24.868 Punkte nach. Für den MDax mit den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     