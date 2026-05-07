DZ BANK stuft Norma Group auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Norma Group von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Autozulieferers machten erste Erfolge der strategischen Maßnahmen im Vertrieb sichtbar, schrieb Thorsten Reigber am Donnerstag in seinem Rückblick. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege rund 15 Prozent über der Konsensschätzung, und Norma scheine trotz eines schwierigen Marktumfelds auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

