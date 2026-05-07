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    Citigroup will Rendite nach oben treiben - 30 Milliarden für Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Jane Fraser peilt 14-15% ROE für 2029-2031 an
    • 2027-28 Ziel 11-13% ROE nach Sonderkosten
    • Rückkauf bis 30 Mrd USD, Aktie vorbörslich -3%
    Citigroup will Rendite nach oben treiben - 30 Milliarden für Aktienrückkauf
    Foto: radub85 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Citigroup -Chefin Jane Fraser nimmt sich für die kommenden Jahre eine höhere Rendite vor. In den Jahren 2029 bis 2031 soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital auf 14 bis 15 Prozent steigen, wie das Geldhaus am Donnerstag in einer Präsentation zu seinem Investorentag mitteilte. Im laufenden Jahr soll sie wie geplant bei 10 bis 11 Prozent liegen. Für die Jahre 2027 und 2028 peilt Fraser dann 11 bis 13 Prozent an, rechnet dabei aber bestimmte Sonderkosten heraus.

    Finanzchef Gonzalo Luchetti kündigte in seiner Präsentation zudem einen neuen Aktienrückkauf über bis zu 30 Milliarden US-Dollar (25,5 Mrd Euro) an. Die Citigroup-Aktie reagierte im vorbörslichen US-Handel dennoch mit einem Kursverlust von fast drei Prozent auf die Neuigkeiten./stw/tav/jha/

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    ISIN:US1729674242WKN:A1H92V
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Citigroup Aktie

    Die Citigroup Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 105,7 auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Citigroup Aktie um -3,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Citigroup bezifferte sich zuletzt auf 183,90 Mrd..

    Citigroup zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.






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