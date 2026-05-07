BARCLAYS stuft Teamviewer auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der Markt habe den über den Erwartungen herausgekommenen Quartalsgewinn sowie den bekräftigten Ausblick des Softwarekonzerns zunächst positiv aufgenommen, schrieb Alice Jennings in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Geschäftsdynamik der KI-gestützten Plattform für IT-Management TeamViewer ONE vielversprechend./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 5,50EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alice Jennings
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alice Jennings
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5
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