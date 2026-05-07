BARCLAYS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 44 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chiphersteller habe seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben, da der Aufschwung an Fahrt gewinne und die durch die KI-Nachfrage bedingte Angebotsverknappung nun auch dem übrigen Geschäft zugutekomme, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ausbleiben einer spezifischen Anhebung der KI-Prognose sei zwar enttäuschend gewesen, er werte dies jedoch in erster Linie als Ausdruck einer konservativen Haltung, schrieb der Analyst. Er korrigierte seine Schätzungen für 2026/27 kräftig nach oben./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 61,58EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte