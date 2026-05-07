BARCLAYS stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das starke Abschneiden im ersten Quartal habe eine weitere Bestätigung dafür geliefert, dass sich der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern als widerstandsfähiger Akteur profiliere, der selbst unter ungünstigen Rahmenbedingungen überzeugende Ergebnisse liefern könne, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ziehe eindeutig Conti der Aktie von Michelin vor./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 70,32EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Erwann Dagorne

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 72,00 € , was eine Steigerung von +2,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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