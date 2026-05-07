BARCLAYS stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das starke Abschneiden im ersten Quartal habe eine weitere Bestätigung dafür geliefert, dass sich der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern als widerstandsfähiger Akteur profiliere, der selbst unter ungünstigen Rahmenbedingungen überzeugende Ergebnisse liefern könne, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ziehe eindeutig Conti der Aktie von Michelin vor./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 70,32EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Erwann Dagorne
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 72
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Erwann Dagorne
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 72
Währung: EUR
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