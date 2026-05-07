JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1360 auf 1370 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um etwas angehoben, schrieb Kian Abouhossein in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht der Bank. Der starke Zinsüberschuss und die hohen Gebühreneinnahmen seien durch die gestiegenen Kosten zunichtegemacht worden./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:00 / BST
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Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 15,55EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13,7
Kursziel alt: 13,6
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
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