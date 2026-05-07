BARCLAYS stuft Redcare Pharmacy auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Zwischenbericht der Online-Apotheke zum aktuellen Geschäftsverlauf sei positiv, schrieb Guillaume Galland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dynamik habe im April angehalten mit verbesserten Trends sowohl im verschreibungspflichtigen als auch im rezeptfreien Bereich./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 46,40EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Guillaume Galland

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00 € , was eine Steigerung von +51,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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