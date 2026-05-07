BARCLAYS stuft Redcare Pharmacy auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Zwischenbericht der Online-Apotheke zum aktuellen Geschäftsverlauf sei positiv, schrieb Guillaume Galland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dynamik habe im April angehalten mit verbesserten Trends sowohl im verschreibungspflichtigen als auch im rezeptfreien Bereich./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 46,40EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Guillaume Galland
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guillaume Galland
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
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