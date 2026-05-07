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    [Earnings Quickcheck Q1/26] Rheinmetall: Das war ja zu erwarten...

    Rheinmetall hat seine Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt und damit die Erwartungen erfüllt und enttäuscht.

    Wie bitte? Was? Ja, die Zahlen waren nicht der große Bringer im Vergleich zu den im Vorjahr rasant angestiegenen Umsätzen, und das kommt an der Börse nicht gut an. Doch überraschend kommt das nicht und so war der Kurs schon seit Wochen auf Konsolidierungskurs. Die entscheidende Frage ist aber nun, wie die Entwicklung in den nächsten Monaten und Jahren weitergehen wird. Und ob Rheinmetall den hohen Ansprüchen gerecht werden kann, die irgendwie alle an Deutschlands führende Rüstungsschmiede und Europas größten Munitionsproduzenten stellen...

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    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    [Earnings Quickcheck Q1/26] Rheinmetall: Das war ja zu erwarten... Rheinmetall hat seine Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt und damit die Erwartungen erfüllt und enttäuscht.Wie bitte? Was? Ja, die Zahlen waren nicht der große Bringer im Vergleich zu den im Vorjahr rasant angestiegenen Umsätzen, und das …
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