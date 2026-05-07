BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2320 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft außerhalb der USA entwickele sich gut, wobei die Region Asien-Pazifik Anzeichen einer Stabilisierung zeige. Der Neuausrichtungsprozess in den USA habe zudem begonnen, sodass der Fokus nun auf dem Strategie-Update während des Kapitalmarkttages im August liege. Da werde sich zeigen, ob das Vertrauen der Investoren gestärkt werden könne./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 17,76EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Laurence Whyatt

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,2

Kursziel alt: 23,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,84 € , was eine Steigerung von +51,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer