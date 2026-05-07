BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC nach Zahlen von 46,50 auf 46,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Dialysespezialist habe nicht gerade den besten Start ins Jahr gehabt, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte daher seine Schätzungen./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 36,61EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 46,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 46,50
Währung: EUR
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