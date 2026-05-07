Aktien New York Ausblick
Wenig verändert - Nasdaq-Rekordhoch erwartet
- Technologieaktien stabil auf hohem Niveau Nasdaq 100
- Irankrieg weiterhin im Fokus Ölpreise rückläufig
- Rüstung und KI als Treiber für positive Aussichten
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem zuletzt sehr starken Lauf von Technologiewerten an den US-Aktienmärkten dürfte am Donnerstag eine Stabilisierung auf hohem Niveau folgen. Für ein weiteres Rekordhoch an der Nasdaq dürfte es aber reichen. Im Fokus bleibt der Iran-Krieg und damit auch die Ölpreise, die den dritten Tag in Folge rückläufig sind.
Der Broker IG taxierte den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Börsenstart 0,1 Prozent höher auf 49.975 Punkte. Zum Rekordhoch vom Februar bei 50.513 Punkten fehlen nur noch etwas mehr als ein Prozent.
Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 dürfte ebenfalls 0,1 Prozent höher starten. 28.610 Zähler wären schon wieder eine neue Bestmarke. Seit dem Jahrestief Ende März hat der Nasdaq-Auswahlindex mittlerweile um etwas mehr als 25 Prozent zugelegt. Im bisherigen Jahresverlauf beläuft sich der Gewinn auf etwas mehr als 13 Prozent, während der Philadelphia-Semiconductor-Index SOX im selben Zeitraum um rund 62 Prozent nach oben schoss.
Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Zugleich aber drohte Trump dem Iran in einem Interview des Senders PBS erneut: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren".
Weltweit sieht Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank für die Aktienmärkte seit geraumer Zeit zwei Treiber, die allerdings durch den Iran-Krieg ausgebremst worden seien: die Investitionen in Rüstung und die in Künstliche Intelligenz. "Wenn der Nahostkonflikt durch eine baldige Lösung nicht mehr dauerhaft Sand ins Getriebe streut, können diese beiden Motoren wieder zu ihrer vollen Leistung zurückkehren", erwartet Stanzl und spricht von "einem positiven Ausblick für Aktien".
Unternehmensseitig dürfte im Dow die McDonald's-Aktie in den Blick rücken, die vorbörslich um 3,3 Prozent auf 293,50 US-Dollar stieg. Die Umsätze der Schnellrestaurant-Kette im ersten Quartal blieben zwar leicht hinter den Erwartungen zurück, doch anscheinend waren die Anleger bereits auf negative Neuigkeiten gefasst. Tags zuvor war das Papier nach seinem Rekordhoch Anfang März bei 341,75 Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende Januar zurückgekehrt.
Tesla dürften sich im Nasdaq 100 mit plus 1,9 Prozent weiter erholen. Der E-Autohersteller hatte Auslieferungszahlen in China für den Monat April bekannt gegeben und im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 36 Prozent gemeldet.
Doordash sprangen vorbörslich nach Zahlen um knapp 10 Prozent nach oben, denn die Prognose des On-Demand-Essenslieferservices für die Auftragseingänge im laufenden Quartal übertraf die Analystenerwartungen.
Snap und Arm dagegen zeigten sich vorbörslich sehr schwach. Der Mutterkonzern der Social-Media-App Snapchat wies zur Vorlage seiner Quartalszahlen auf negative Einflüsse des Nahostkonflikts auf seine Werbeerlöse hin.
Arm Holdings warnte unterdessen zur Zahlenvorlage vor einer Flaute in der Smartphone-Branche, wodurch eine entscheidende Einnahmequelle des Chip-Herstellers beeinträchtigt würde. Der Chipdesigner erwartet allerdings, dass das Wachstum im Bereich der KI-Rechenzentren diesen Einbruch mehr als ausgleichen wird. Während Snap um 8,4 Prozent absackten, verloren Arm 7,2 Prozent.
Den Papieren der Citigroup erging es nur wenig besser mit einem vorbörslichen Verlust von 3,0 Prozent. Die US-Bank will zwar Aktien im Wert von 30 Milliarden Dollar zurückkaufen, doch am Markt hatte man sich ein noch größeres Volumen erhofft./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,15 % und einem Kurs von 249,2 auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +8,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,50USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -57,95 %/+37,74 % bedeutet.
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Aktiendepot – Update April 2026
Das zweite Quartal ist angebrochen – bei mir mit gemischten Gefühlen.
Nachfolgend gibt es das April-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten vier Monate nach den letzten Zahlungseingängen für April:
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Zukäufe/Verkäufe 2026
Ende April gab es gleich drei Zukäufe:
4 weitere McDonald´s-Aktien sind im Depot gelandet zu einem Preis von je 250 € + 7,40 € Ordergebühren.
Direkt im Anschluss zogen weitere 15 Pernod Ricard-Anteile im Depot ein, jeweils zum Kaufpreis von 62,74 € + 11,01 € Ordergebühren (dank der französischen Finanztransaktionssteuer in Höhe von 0,40 %).
Zum Schluss machten es sich noch 24 zusätzliche Reckitt Benckiser in meinem Depot gemütlich, hier zum Preis von je 54,74 € + 8,18 € Ordergebühren.
Weitere Details, sowie die Übersicht über alle Zukäufe 2026 findet ihr in der nachfolgenden Übersicht:
Wie eigentlich nicht üblich gab es im April zudem einen ersten Verkauf seit Veröffentlichung der regelmäßigen Depotupdates. Intel ist nach einem rasanten Kursanstieg aus dem Depot geflogen. Hierüber hatte ich bereits berichtet. Trotz Freude über einen dicken Gewinn zeigt sich dennoch mal wieder die Deutlichkeit der Problematik des Timings. Die Aktie stieg nach dem Verkauf unbeirrt weiter auf knapp 87 € (gestern). Über Sinn und Unsinn solcher extremen Kursexplosionen lässt sich sicherlich streiten, aber dass man solche Kursprognosen nicht verlässlich abgeben oder einschätzen kann, lässt sich jedenfalls nicht wegdiskutieren. In der Nachbetrachtung steht man dann natürlich recht schlecht da und es gibt sicherlich Stimmen wie „Gewinne laufen lassen“. Bei einem nicht getätigten Kauf und einem nachfolgenden (deutlichen) Rücksetzer würden dagegen viele wahrscheinlich argumentieren „Da hätte man aber besser mal Gewinne mitnehmen können.“ Einen Teilverkauf hatte ich nach kurzer Überlegung auch abgelehnt und wollte mich von allen Aktien von Intel trennen. Somit ist das Thema für mich jetzt auch durch. Jetzt heißt es Mund abwischen und weiter geht´s!
Strategiewechsel 2026/2027
Genau diese Problematik mit dem Timing – egal ob bei Kauf oder Verkauf – hat mich darin bestärkt, meine Strategie in meinem Hauptdepot (und auch in meinem Zweitdepot und im Depot meiner Frau) anzupassen. Hinzu kommen weitere Probleme wie Ordergebühren, Zeitaufwand und auch steuerliche Nachteile. All diese Probleme kann ich mit ETFs hervorragend umschiffen. Das Hauptaugenmerk bei mir liegt aber tatsächlich beim Thema Zeitaufwand! Ich verbringe zu viel Zeit an und mit der Börse und dem Thema Finanzen allgemein, ohne dass es mich eigentlich weiterbringt. Klar, es macht Spaß und ist auch ein Hobby, aber ich habe auch abseits der Börse viel zu tun und möchte auch dem ein oder anderen weiterem Hobby mehr Zeit widmen. Zudem interessiert sich innerhalb der Familie oder auch im Bekanntenkreis niemand für das Thema. Zu guter Letzt soll auch für die Zukunft alles weitestgehend sattelfest und einfach zu handhaben sein. Falls mit mir mal was sein sollte und ich nicht mehr in der Lage bin, die Depots weiterzuführen, soll im besten Fall einfach alles so weiterlaufen können. Meine Frau oder auch Tochter wären hiermit überfordert (oder würden einfach alles verkaufen).
Natürlich habe ich die Neuausrichtung auch bereits schriftlich fixiert. Dies sieht wie folgt aus:
•Das bestehende Aktiendepot wird bis Jahresende 2026 weiter ausgebaut um einen Gesamtinvestitionsbetrag von 100.000 € ab dem 01.01.2027 zu erreichen. Bei Bedarf und je nach Marktsituation erfolgen möglicherweise Verkäufe und Umschichtungen.
•Das Aktiendepot wird ab dem 01.01.2027 weitestgehend stillgelegt.
•Die Dividenden werden ab diesem Zeitpunkt in einen monatlichen Sparplan auf den ausschüttenden L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dis (WKN WELT0B) reinvestiert – mit monatlichen Beiträgen in Höhe von jeweils 400 €. Ein entsprechender Sparplan wird zum Jahresende 2026 angelegt.
•Zukünftig mögliche Dividendenüberschüsse oder neue Barmittel durch Einzahlungen können entweder für Einzelkäufe im Aktiendepot oder zur Erhöhung der monatlichen Sparrate des ETF-Sparplanes genutzt werden.
•Das Aktiendepot wird aktiv verwaltet, das ETF-Depot dagegen passiv: Verkäufe sind hier vorerst nicht geplant und erfolgen höchstens bei neuen Rekordständen oder nach sehr starken Kursanstiegen, mit dem Ziel die Anteile anschließend wieder günstiger zurückzukaufen.
Das Ziel besteht darin mit möglichst wenig Aufwand einerseits den Vermögensaufbau (kostengünstig) voranzutreiben und andererseits die regelmäßigen Ausschüttungen langfristig weiter zu steigern. Die ETF-Sparrate habe ich mit 400 € monatlich angesetzt. Im Optimalfall wird die Summe von 4.800 € auf Jahressicht vollständig aus den Dividendeneinnahmen des Aktiendepots gedeckt. Im ersten Jahr könnte es aber auch sein, dass hier noch ein kleiner Differenzbetrag offenbleibt. Das wird sich dann in der praktischen Umsetzung zeigen und ich werde hierzu die Entwicklungen in den monatlichen Updates präsentieren.
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 1.209,79 € / 4.300 € (= 28,13 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 1,31 % / 5 % (= 26,2 %)
Euch allen einen schönen und möglichst sonnigen Wonnemonat Mai mit noch schöneren und strahlenden (Kurs-)Gewinnen!
Rückblick April
Der Dank geht an Agree Realty, Ahold, Alexandria, Ares Capital, BCE, A2AFCX, Constellation SW, CSL, FS KKR, Gladstone Capital, HASI, Itaú Unibanco, Main Street Capital, Mercedes-Benz, Merck KG, Northland Power, Rio Tinto, Safestore, Salesforce, Schaeffler, A12HUU, Sun Communities, Telekom, Wisetech Global und WP Carey.
Monatsbericht April 2026
Käufe:
General Mills
Fuchs ST (von Bellevue Gold; wollte ich schon lange haben; tief verpasst)
Paypal (Vorbereitung auf den Verlust, vom Hologic Geld)
General Mills (Nachkauf und verbilligt, vom Geld der London Stock Exchange)
SAP ( 1. Tranche; hoffe auf Tasse/ Henkel; die P/O gefällt ; Ziel über 200 € nach Ende der Übertreibung )
Ivanhoe Mines (Eigentlich mag ich Afrika als Anlage nicht so sehr; Kupfer ist jedoch spannend (Newmont und Barrick brauchen Verstärkung); wohl im Gewinn mit voller Reinvestition = 0 % Dividende; daher eine erste Tranche)
Allwyn (Nachkauf und verbilligt; Grund: Sonderdividende)
Nemtscheck (da hoffe ich mal, dass die Aktie tief genug gefallen ist; 1. Tranche)
Clorox (in der Kaufzone zum 4. Handel)
SAP (Aufgestockt vom Teil des Gerresheimer Geldes; Grund: Sicherheit der Dividende; verbilligt)
Chlorox (Vom Rest der Oracle; Aufstockung und verbilligt)
Kimbell Royalty Partners LP (nun teurer gekauft; mein Hang zum Royalty diesmal in Öl und Gas)
Verkäufe:
Bellevue Gold (gute Nachrichten + 14 Tage Waffenruhe bewegten den Kurs; daher Verkauf der Einlage und Behalt des Gewinnrestes in Aktien)
London Stock Exchange (ist zum 3. mal in den Gewinn gelaufen und nun verkauft; Gewinn in Aktien behalten)
K92 Mining (alles; tausch in Allwyn)
Legett & Platt (Verkauf alles der Gewinnreste; da war ich mal froh, nicht mit der ganzen Position den Absturz mitgemacht zu haben; mein Nachkaufkurs von 5 $ kam nicht zustande; Grund: Der Rest ist zu klein zum Tausch in Somnigroup)
Coty (mit kleinem Gewinn alles verkauft; Grund Clorox kam in die Kaufzone)
Gerresheimer (die Übernahme entfällt wohl erst einmal; Verkauf und Behalt des Gewinnrestes)
Oracle (Sicherheitsverkauf an der Stopp-Loss Grenze; nach dem Anstieg habe ich mit einem ordentlichen Rücksetzer gerechnet; in den Verlust will ich jedoch nicht; da habe ich viel Geld liegen lassen; Gewinnrest behalten)
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Novo Nordisk (2 Depots) , Coca Cola, AGNC Investment, FS KKR Capital Corp, CAPITAL STHWEST CORP, Philip Morris International, FMC Corp, APPLE HOSPITALITY, REALTY INC. CORP, Scandinavian Tobacco, Oracle, Steyr Motors, Fortitude Gold, Altria Groupe, Annaly Capital Management (1. Depot)
Sowie die Reste von
VERMILION ENERGY INC, UGI, Simon Property Group, Iron Montain, Merck Co, GSK, Unilever, Wheaton Precisios Metals, Nokian Renkaat, Legett & Platt, SL Green (Reit), Royal Gold, Schaeffler, EON,
Was noch geschah:
-Allwyn Sonderdividende vor dem Sommer
Für Aktionäre besonders relevant ist die angekündigte Sonderausschüttung von 0,80 Euro je Aktie, die zusätzlich zu den bereits 2025 gezahlten 1,30 Euro fließen soll. Als Stichtag ist ein Datum vor dem 19. Juni 2026 vorgesehen.
-Die Aktienleihe hat im letzten Monat einen Spitzenwert erbracht.
-Hologic, Inc gekauft am 23.10.25 zu 74,03 $ habe ich zurückgezahlt bekommen am 08.04.2026 nach rund 7 Monaten ; 2,6 % Gewinn + Anrechtsscheine CVR (mit zusammen bis zu 5 $ pro Stück innerhalb der nächsten 5 Jahre)
Dividendenveränderung
Acomo der 1. Teil von 0,85 € auf ,95 €
KINDER MORGAN von 0,2925 (4)$ auf 0,2975 (4) $
Sanofi von 3,76 € auf 4.12.€
Mayr-Melnhof Karton von 1,5 € auf 2,0 €
WashTec von 2,4 € auf 2,5 €
Freenet von 1,77 € auf 2,07 €
Arkema von 3,4 € auf 3,6 €
Umicore 2024 0,8 €, 2025 0,25 € und 2026 0,5 €
Senkung
Dermapharm von 0,9 auf 0,88 € (+ARP)
BMW VZ von 6,02 € auf 4,42 €
Gulf Keystone auf 0,04 GBP
Dann such ich mal nach der Dividende von FDJ UNITED (30.04) und Gulf Keystone (27.04).
Großes Depot:
Der kumulative Jahresertrag liegt bei 13,5 %
der kumulative Monatsertrag liegt bei 1,9 %
Die Bargeld Quote bei rund 0,4 %
Die Dividende monatlich liegt 40 % über dem VJ Grund: Timburgs Threat
Vergleich des Quartals zum VJ guter 1. Monat