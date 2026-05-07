McDonald's profitierte von teureren Bestellungen

Weltweit erlöste McDonald's in den ersten drei Monaten gut 6,5 Milliarden Dollar (5,5 Mrd Euro), das waren 9 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, wie der Konzern am Donnerstag in Chicago mitteilte. Dabei kam McDonald's auch die schwache Heimatwährung zugute, wechselkursbereinigt stieg der Umsatz um 4 Prozent.

CHICAGO (dpa-AFX) - Die Kunden der Schnellrestaurant-Kette McDonald's in in den Vereinigten Staaten haben im ersten Quartal wieder vermehrt zugegriffen. Der US-Konzern steigerte seinen Umsatz, auch der Gewinn kletterte. Zwar blieb vor allem in den USA das Wachstum auf bereinigter Fläche ein wenig hinter den Erwartungen am Markt zurück, der Konzernumsatz und der bereinigte Gewinn fielen aber überraschend gut aus. Im vorbörslichen Handel ging es für die Aktie aufwärts.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auf dem US-Markt kletterte der Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 3,9 Prozent, nachdem die Burger-Kette hier im Vorjahr noch eine eingetrübte Verbraucherstimmung gespürt hatte. Analysten hatten allerdings mit einem vergleichbaren Plus von 4,1 Prozent gerechnet.

McDonald's hat in den vergangenen Jahren sein Preis-Leistungs-Angebot geschärft, um Kunden mit knapperem Budget anzusprechen. So setzte der Konzern zuletzt wieder stärker auf günstigere Komplett-Menüs, bot aber auch höherpreisige Burger wie den "Big Arch" an. Flächenbereinigt legten die Erlöse in den ersten drei Monaten auch in Großbritannien, Deutschland, Australien und Japan zu.

Der bereinigte Gewinn je Aktie zog im ersten Quartal um 6 Prozent auf 2,83 US-Dollar an und lag damit über dem Analystenkonsens. McDonald's hatte zuvor erklärt, dass sich der Schwung aus dem starken Jahresende 2025 auch 2026 fortgesetzt habe, zugleich aber gewarnt, dass Schneestürme im ersten Quartal die Ergebnisse belasten dürften./tav/mis/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,15 % und einem Kurs von 249,2 auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um -3,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,28 %. Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 170,24 Mrd.. McDonald's zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 380,00USD was eine Bandbreite von +25,00 %/+55,74 % bedeutet.



