BARCLAYS stuft Shell (neu) auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Sowohl die Ergebnisse als auch der zugrundeliegende Cashflow des Ölkonzerns hätten im ersten Quartal über den Erwartungen gelegen und die Dividende sei unerwartet erhöht worden, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings werde diese Dividendenanhebung auf Cash-Basis durch die Kürzung des Aktienrückkaufprogramms wieder mehr als wettgemacht./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 36,37EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: GBP
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