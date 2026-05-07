BARCLAYS stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und gesenkten Zielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf das um 4 Prozent verfehlte operative Ergebnis des Medizintechnikkonzerns sowie die gekappte Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie liege nur ein Prozent unter der Konsensschätzung. Sie berücksichtige Inflationsbelastungen im zweiten Halbjahr./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,50 % und einem Kurs von 33,69EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00 € , was eine Steigerung von +62,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer