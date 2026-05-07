BARCLAYS stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und gesenkten Zielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf das um 4 Prozent verfehlte operative Ergebnis des Medizintechnikkonzerns sowie die gekappte Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie liege nur ein Prozent unter der Konsensschätzung. Sie berücksichtige Inflationsbelastungen im zweiten Halbjahr./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,50 % und einem Kurs von 33,69EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 55
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