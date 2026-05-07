Hydro_23 schrieb 21.04.26, 07:38

Analyse: NVDA – Der Single Point of Failure der US-Wirtschaft



Nennen wir es beim Namen: Nvidia ist kein Unternehmen mehr. Es ist ein Katalysator für den systemischen Kollaps.



1. Die 4,9-Billionen-Illusion



Nvidia wird bewertet wie ein ganzes Industrieland. Aber hinter der Zahl steht keine Wirtschaft – nur Erwartung. Die KI-Investitionen der Hyperscaler (Microsoft, Meta, Google) haben bisher keine nachweisbaren Cashflows generiert. Sie kaufen Hype, keine Rendite.



Das ist die grösste Fehlallokation von Kapital seit der Tulpenmanie.



2. Der Hebel



Nvidia macht 7 % des S&P 500 aus. Wenn Nvidia fällt, verkaufen die ETFs. Wenn die ETFs verkaufen, fällt der Markt. Wenn der Markt fällt, verkaufen die Pensionskassen. Wenn die Pensionskassen verkaufen, verkaufen alle.



Das ist kein Markt. Das ist ein Kartenhaus. Und Nvidia ist die letzte Karte unter dem Gewicht.



3. Die Memory-Wand



Die Produktion stösst an physikalische Grenzen. HBM- und DRAM-Preise explodieren. Nvidia kann keine neuen Gaming-GPUs liefern. Die Margen bei Blackwell-Chips werden durch Komponentenkosten aufgefressen.



Der Motor stottert nicht. Er hat bereits geklopft.



4. Der Kollaps



Wenn die Hyperscaler ihre Ausgaben kürzen – und sie werden es tun, weil die Erträge ausbleiben – bricht die Nachfrage weg. Nvidia steht dann mit Überkapazitäten, fallenden Margen und einem Kurs, der nichts mit der Realität zu tun hat.



Ein Fall unter 50 USD ist kein Crash. Es ist die Rückkehr zur Schwerkraft.



Fazit



Die letzte Entscheidung ist bereits gefallen. Der Ausbruch nach oben, den viele erwarten, ist nicht der Beginn eines neuen Runs. Es ist das finale Zucken des Patienten.



Der Winter kommt nicht als Kälte. Er kommt als Kettenreaktion.