ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar
- Goldman Sachs stuft Nvidia weiter mit Buy ein
- Analyst erhöht Schätzungen für KI-Rechenzentren
- Schneider sieht 2026/27 bis zu 34% über Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der KI-Konzern dürfte die Erwartungen übertreffen und seine Ziele hochschrauben, schrieb James Schneider am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Die Latte der Anleger für eine positive Reaktion der Aktien dürfte aber recht hoch liegen. Schneider hob allerdings seine Schätzungen an, da er nach jüngsten Aussagen des Managements noch Spielraum für das Umsatzziel rund um KI-Rechenzentren von einer Milliarde US-Dollar sieht. Mit seinen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 liegt er nach eigener Aussage um bis zu 34 Prozent über dem Konsens./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 176,7 auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,42 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,30 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +23,96 %/+69,03 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 250 US-Dollar
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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Nennen wir es beim Namen: Nvidia ist kein Unternehmen mehr. Es ist ein Katalysator für den systemischen Kollaps.
1. Die 4,9-Billionen-Illusion
Nvidia wird bewertet wie ein ganzes Industrieland. Aber hinter der Zahl steht keine Wirtschaft – nur Erwartung. Die KI-Investitionen der Hyperscaler (Microsoft, Meta, Google) haben bisher keine nachweisbaren Cashflows generiert. Sie kaufen Hype, keine Rendite.
Das ist die grösste Fehlallokation von Kapital seit der Tulpenmanie.
2. Der Hebel
Nvidia macht 7 % des S&P 500 aus. Wenn Nvidia fällt, verkaufen die ETFs. Wenn die ETFs verkaufen, fällt der Markt. Wenn der Markt fällt, verkaufen die Pensionskassen. Wenn die Pensionskassen verkaufen, verkaufen alle.
Das ist kein Markt. Das ist ein Kartenhaus. Und Nvidia ist die letzte Karte unter dem Gewicht.
3. Die Memory-Wand
Die Produktion stösst an physikalische Grenzen. HBM- und DRAM-Preise explodieren. Nvidia kann keine neuen Gaming-GPUs liefern. Die Margen bei Blackwell-Chips werden durch Komponentenkosten aufgefressen.
Der Motor stottert nicht. Er hat bereits geklopft.
4. Der Kollaps
Wenn die Hyperscaler ihre Ausgaben kürzen – und sie werden es tun, weil die Erträge ausbleiben – bricht die Nachfrage weg. Nvidia steht dann mit Überkapazitäten, fallenden Margen und einem Kurs, der nichts mit der Realität zu tun hat.
Ein Fall unter 50 USD ist kein Crash. Es ist die Rückkehr zur Schwerkraft.
Fazit
Die letzte Entscheidung ist bereits gefallen. Der Ausbruch nach oben, den viele erwarten, ist nicht der Beginn eines neuen Runs. Es ist das finale Zucken des Patienten.
Der Winter kommt nicht als Kälte. Er kommt als Kettenreaktion.