BARCLAYS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 Franken belassen. Der Rückversicherer habe im ersten Quartal beim Nettoergebnis die Erwartungen um 27 Prozent übertroffen, was eine gute Ausgangsposition für das Erreichen der Jahresziele in allen drei Sparten schaffe, schrieb Ivan Bokhmat in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies allerdings auch auf einige Schwachpunkte in den Details des Zahlenwerks hin./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 136,5EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ivan Bokhmat

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 114

Kursziel alt: 114

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

