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    USA

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    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen weniger als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Erstanträge stiegen moderat um 10.000 auf 200.000
    • Volkswirte erwarteten 205.000 Anträge im Schnitt
    • Vorwoche revidiert auf 190.000 und Niveau sehr niedrig
    USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen weniger als erwartet
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche moderater als erwartet gestiegen. Die Hilfsanträge kletterten um 10.000 auf 200.000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Die Kennzahl befindet sich aber weiter auf einem sehr niedrigen Niveau. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 205.000 Anträge erwartet. Der Wert für die Vorwoche wurde um 1.000 auf 190.000 nach oben revidiert.

    Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März unerwartet robust ausgefallen. Der April-Bericht wird an diesem Freitag veröffentlicht. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten auch eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Lage am Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins bestätigt./jsl/la/jha/





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