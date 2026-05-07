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    Besonders beachtet!

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    Zoetis Registered (A) Aktie im freien Fall - -12,86 % - 07.05.2026

    Am 07.05.2026 ist die Zoetis Registered (A) Aktie, bisher, um -12,86 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zoetis Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Zoetis Registered (A) Aktie im freien Fall - -12,86 % - 07.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Zoetis (A) ist ein führender Tierarzneimittelkonzern, fokussiert auf Gesundheitslösungen für Nutz- und Haustiere. Hauptprodukte: Impfstoffe, Antiinfektiva, Parasitizide, Diagnostik und Services für Tierärzte/Landwirte. Weltweit einer der Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Elanco, Boehringer Ingelheim Animal Health, Merck Animal Health, Ceva. Stärken: breite Produktpalette, starke F&E, enge Kundenbindung.

    Zoetis Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.05.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Zoetis Registered (A) Aktie. Sie fällt um -12,86 % auf 82,77. Die Talfahrt der Zoetis Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,85 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,77, mit einem Minus von -12,86 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Zoetis Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -25,64 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Zoetis Registered (A) eine negative Entwicklung von -25,09 % erlebt.

    Während Zoetis Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,11 %.

    Zoetis Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,78 %
    1 Monat -21,22 %
    3 Monate -25,64 %
    1 Jahr -39,69 %
    Stand: 07.05.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Zoetis Registered (A) Aktie

    Es gibt 421 Mio. Zoetis Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,87 Mrd.EUR € wert.

    Zoetis Announces First Quarter 2026 Results


    Zoetis Inc. (NYSE:ZTS), the world's leading animal health company, today reported its financial results for the first quarter of 2026. The company reported revenue of $2.3 billion for the first quarter of 2026, an increase of 3% compared with the …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Zoetis Registered (A)

    IDEXX Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %. Merck & Co notiert im Plus, mit +0,59 %.

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    Ob die Zoetis Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zoetis Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zoetis Registered (A)

    -13,54 %
    -17,11 %
    -21,58 %
    -25,79 %
    -39,39 %
    -51,90 %
    -43,19 %
    +130,87 %
    +256,60 %
    ISIN:US98978V1035WKN:A1KBYX
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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