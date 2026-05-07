Zoetis Registered (A) Aktie im freien Fall - -12,86 % - 07.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Zoetis Registered (A) Aktie. Sie fällt um -12,86 % auf 82,77€. Die Talfahrt der Zoetis Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,85 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,77€, mit einem Minus von -12,86 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Zoetis (A) ist ein führender Tierarzneimittelkonzern, fokussiert auf Gesundheitslösungen für Nutz- und Haustiere. Hauptprodukte: Impfstoffe, Antiinfektiva, Parasitizide, Diagnostik und Services für Tierärzte/Landwirte. Weltweit einer der Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Elanco, Boehringer Ingelheim Animal Health, Merck Animal Health, Ceva. Stärken: breite Produktpalette, starke F&E, enge Kundenbindung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Zoetis Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -25,64 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Zoetis Registered (A) eine negative Entwicklung von -25,09 % erlebt.

Während Zoetis Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,11 %.

Zoetis Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,78 % 1 Monat -21,22 % 3 Monate -25,64 % 1 Jahr -39,69 %

Informationen zur Zoetis Registered (A) Aktie

Stand: 07.05.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 421 Mio. Zoetis Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,87 Mrd.EUR € wert.

Zoetis Inc. (NYSE:ZTS), the world's leading animal health company, today reported its financial results for the first quarter of 2026. The company reported revenue of $2.3 billion for the first quarter of 2026, an increase of 3% compared with the …

So schlagen sich die Wettbewerber von Zoetis Registered (A)

IDEXX Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %. Merck & Co notiert im Plus, mit +0,59 %.

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Ob die Zoetis Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zoetis Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.