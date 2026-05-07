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    Gefahr durch Plastikteile - Firma ruft Gewürzmühlen zurück

    Gefahr durch Plastikteile - Firma ruft Gewürzmühlen zurück
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    KREUZWERTHEIM (dpa-AFX) - Wegen Gefahr durch abgebrochene Plastikteile ruft eine Gewürzfirma aus Unterfranken Pfeffer- und Knoblauchmühlen zurück. Die Produkte unter dem Namen "Cook!" würden beim Discounter Norma verkauft, teilte die Firma Raimund Hofmann mit Sitz in Kreuzwertheim im Zuge einer Lebensmittelwarnung mit. Betroffen seien Mühlen mit schwarzem (70 Gramm) und buntem Pfeffer (65 Gramm) sowie Knoblauch (75 Gramm), jeweils mit Mindesthaltbarkeitsdatum 09/2027 bis 10/2028.

    Bei den betroffenen Mühlen sei nicht auszuschließen, dass der Mahlkranz zerbricht, teilte die Firma mit. Dadurch könnten Plastikteile ins Essen geraten. Wer betroffene Gewürzmühlen bei sich zu Hause habe, solle diese deshalb sicherheitshalber nicht mehr verwenden.

    Bei einer Rückgabe in Norma-Filialen werde der Kaufpreis zurückerstattet. Die Firma bat für die Umstände um Entschuldigung./fjm/DP/jha





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