Orestone gibt erste Goldanalyseergebnisse aus dem Oberflächenexplorationsprogramm bei Francisca bekannt

Schürfgraben T8 – 23,47 m mit 4,71 g/t Gold und 28,54 g/t Silber

Einschließlich 6,26 m mit 12,31 g/t Gold und 92,40 g/t Silber

7. Mai 2026 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSX Venture Exchange-Symbol: ORS) (OTC Pink: ORESF) (FWB: O2R2) (das „Unternehmen“) freut sich, die ersten Analyseergebnisse des Phase-1-Explorationsprogramms auf dem Goldprojekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta bekannt zu geben. Dieses Programm umfasste die erneute Probenahme in bestehenden Schürfgräben, für die das Unternehmen nur historische Zusammenfassungsdaten besaß.

Kartierungen in der Zone South Gold deuten auf eine 40-70 Meter mächtige Stockwerk-Zone mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 50 Metern auf einer Streichlänge von 400-500 Metern hin. Das Wirtsgestein der Zone besteht aus Porphyr und Hornfels mit ausgeprägter serizitisch-argillitischer Alterierung, das von einem dichten Stockwerk-System aus schmalen, hellbraunen Limonit-Äderchen mit dünnen, dunklen Quarzzentren sowie dickeren, dunklen Limonit-Quarz-Adern durchzogen ist, die sowohl senkrecht als auch flach einfallen.

Zuvor ausgehobene Schürfgräben wurden neu nummeriert, von Schutt befreit und es wurden Splitter- oder kontinuierliche Schlitzproben entnommen. Der Schürfgraben T7 wurde auf einer Länge von 72,31 m erprobt, wobei zwei gut mineralisierte Intervalle vorgefunden wurden: 36,97 m mit einem Gehalt von 0,78 g/t Gold und 7,20 g/t Silber sowie 11,72 m mit einem Gehalt von 0,58 g/t Gold und 4,80 g/t Silber. Diese Intervalle sind durch ein niedriggradig mineralisiertes Intervall von 9,40 m voneinander getrennt. Der Schürfgraben T8 wurde auf einer Länge von 83,93 m erprobt, wobei zwei gut mineralisierte Intervalle vorgefunden wurden: 23,47 m mit einem Gehalt von 4,71 g/t Gold und 28,54 g/t Silber sowie 11,72 m mit einem Gehalt von 1,95 g/t Gold und 12,11 g/t Silber, die durch ein niedriggradig mineralisiertes Intervall von 13,18 m voneinander getrennt sind. Die Analyseergebnisse für die ersten beiden Schürfgräben bei Francisca sind im Vergleich zu in der Vergangenheit gemeldeten Daten positiv und bestätigen, dass ein solides gold- und silbermineralisiertes Stockwork-System an der Oberfläche zutage tritt.

Schürfgraben Abschnitte (Meter) Gold g/t Silber g/t T7 36,97 0,78 7,20 und 11,72 0,58 4,80 T8 23,47 4,71 28,54 einschließlich 6,26 12,31 92,40 und 11,72 1,95 12,11 T8(cut) 23,47 1,65 21,58 einschließlich (cut) 6,26 4,00 66,37 T8(cut) 11,72 1,07 12,11

Schwellenwert (Cut) – hohe Goldwerte wurden auf 4,0 g/t gedeckelt – hohe Silberwerte auf 88,0 g/t.

David Hottman, CEO von Orestone, sagte: „Diese ersten Gold- und Silberergebnisse von Francisca sind äußerst vielversprechend und verdeutlichen, dass ein solides Goldsystem vorhanden ist und an der Oberfläche zutage tritt. Die Ergebnisse des jüngsten Explorationsprogramms werden zurzeit zusammengestellt, um das Phase-1-Bohrprogramm zur Erprobung dieses umfassenden Goldziels vorzubereiten. Unser Ziel besteht darin, eine Gold-Silber-Lagerstätte zu definieren, die im Tagebau abgebaut werden kann.“

MINERALISIERTER GOLDOXID-STOCKWERK-TREND

Anhand der geologischen Kartierungen konnte ein Goldoxid-Stockwerk-Mineralisierungstrend abgegrenzt werden, der in nordwestlicher Richtung eine Streichlänge von 1.100 Metern aufweist und am Grat eines mäßig ausgeprägten Reliefhügels an die Oberfläche tritt. Zwei Zonen (North und South) sind von einem 500 bis 1.000 Meter breiten Bereich aus Sedimenten mit einer ausgeprägten Hornfelsalteration umgeben, wobei die Zone South von einer 400 × 500 Meter großen kreisförmigen IP-Aufladbarkeitsanomalie unterlagert ist, die das Potenzial für einen größeren mineralisierten Intrusionskörper in der Tiefe erkennen lässt. Der Goldoxid-Quarz-Limonit-Stockwerk-Trend steht in Verbindung mit Quarz-Feldspat-Porphyr-Intrusionsgängen sowie einer ausgeprägten Serizitalteration, die sich entlang von nordwestwärts verlaufenden Verwerfungen präsentiert.

Die Proben bestanden aus einzelnen bis zusammenhängenden Gesteinssplitter- und Schlitzproben, deren Länge je nach Ausbiss zwischen 1 und 3 m variierte. Anschließend wurden Standard-, Doppel- und Leerproben eingefügt, die durchschnittlich 14 % der insgesamt entnommenen Proben ausmachten. Die Proben wurden anschließend unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Verfahren zu Alex Stewart International Argentina S.A. transportiert, einem Analyselabor mit Sitz in Palpala in der argentinischen Provinz Jujuy. Das Gewicht der Proben variierte zwischen 1,77 und 3,38 kg und sie wurden mittels Brandprobe auf Gold sowie mittels ICP auf 39 Elemente, einschließlich Silber, analysiert. Zur Qualitätskontrolle wurden Doppel-, Leer- und Standardproben analysiert und die von Alex Stewart International Argentina S.A. verwendeten internen Standard-QA/QC-Kontrollen durchgeführt.

Gary Nordin, P.Geo, ein Direktor des Unternehmens, zeichnet als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 verantwortlich. Herr Nordin hat die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Orestone

Orestone Mining Corp. ist ein finanzstarkes kanadisches Unternehmen, das über ein Führungsteam mit internationaler Erfahrung verfügt. Das Board of Directors und das Führungsteam verfügen über Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaugeschäfts und waren bereits an zahlreichen betrieblichen und projektbezogenen Erfolgen beteiligt. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Wir haben uns im Goldprojekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann. Das in Alleinbesitz befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in British Columbia (Kanada) beherbergt ein großes, golddominiertes Porphyrsystem, das über die erforderlichen Genehmigungen für 79 Bohrstandorte verfügt. Beide Projekte sind über Straßen erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration.

Um mehr über das Unternehmen zu erfahren und über Unternehmensentwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie unsere Website unter www.orestone.ca und melden Sie sich für unsere E-Mail-Updates für Investoren an oder senden Sie uns eine E-Mail an info@orestone.ca.

IM NAMEN VON ORESTONE MINING CORP.

David Hottman

CEO

Für weitere Informationen:

David Hottman

Tel.: 604-629-1929

E-Mail: info@orestone.ca

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Die Orestone Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,38 % und einem Kurs von 0,070EUR auf Frankfurt (07. Mai 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.