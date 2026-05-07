FintechWerx gibt Absichtserklärung hinsichtlich Übernahme von Technologie-Assets von Ruby Loans bekannt

Vancouver, British Columbia – 7. Mai 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) hat am 7. Mai 2026 eine vertrauliche, unverbindliche Absichtserklärung (die „Absichtserklärung“) mit 1431575 B.C. LTD. (der „Verkäufer“), einem unabhängigen Dritten, hinsichtlich einer geplanten Transaktion unterzeichnet, die den Erwerb von bestimmtem geistigen Eigentum sowie von Technologie-Assets in Zusammenhang mit der proprietären „Ruby Loans“-Plattform des Verkäufers durch FintechWerx vorsieht. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass die Parteien eine endgültige Vereinbarung unterzeichnen oder dass die geplante Transaktion abgeschlossen wird.

Ruby Loans ist eine Plattformlösung für die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet. Sie legt die Initiierung einer Kreditanfrage direkt in die Hände des Kreditnehmers und automatisiert wesentliche Teile des nach wie vor manuellen Prozesses, der mit der Vorbereitung von Unternehmenskrediten und Hypothekenakten für die Kreditprüfung verbunden ist.

Die Technologie wurde konzipiert, um einen stufenbasierten Prozess von der Anfrage des Kreditnehmers über die Dokumentenannahme bis hin zur Finanz- und Risikobewertung zu unterstützen und so einen vollständigeren und entscheidungsreifen Kreditantrag zu erstellen, bevor Mitarbeiter des Kreditrisikomanagements hinzugezogen werden. Die Plattform soll Kreditgeber und Finanzinstitute unterstützen, die die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe und die Erfahrung der Kreditnehmer bei der Kreditvergabe an KMU verbessern möchten. Weitere Informationen finden Sie unter RubyLoans.ca (die dort enthaltenen Informationen wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft).

Gemäß den Bestimmungen der Absichtserklärung beabsichtigen die Parteien, eine endgültige Vereinbarung auszuverhandeln, der zufolge FintechWerx das geistige Eigentum von Ruby Loans sowie die damit in Zusammenhang stehenden Technologie-Assets erwerben würde. FintechWerx würde die Technologie für eine Gegenleistung erwerben, die aus einer Kombination aus Barmitteln und Stammaktien von FintechWerx besteht, wobei sich der Kaufpreis auf höchstens 550.000 CAD beläuft und die endgültigen Bedingungen im Rahmen einer gegenseitigen Due-Diligence-Prüfung sowie der Ausverhandlung der endgültigen Vertragsunterlagen festgelegt werden.