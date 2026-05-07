JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Zahlen von 35 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen habe im ersten Quartal die These einer strukturell verbesserten Nachfrage untermauert - mit einer führenden Position im Bereich der Messtechnik, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. PVA sei ein zentraler Profiteur des zunehmenden Überwachungsbedarfs bei Chiparchitekturen der nächsten Generation./rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,29 % und einem Kurs von 40,60EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

