Carry-Trade-Falle: Wenn der Yen zum Risiko wird

Zuvor war die japanische Währung auf ein 40-Jahres-Tief von 160 Yen je US-Dollar gefallen. Nach dem Eingriff erholte sich der Yen zeitweise wieder bis auf 156 Yen je US-Dollar.

Die Bank of Japan stemmt sich mit massiven Eingriffen gegen den Verfall des Yen. Zuletzt intervenierte die Notenbank mit einer Rekordsumme von rund 5,4 Billionen Yen. Das entspricht etwa 29,4 Milliarden Euro.

Im Zentrum der Marktbewegung steht der Yen-Carry-Trade. Dabei verschulden sich Anleger in einer Währung mit niedrigen Zinsen, etwa im Yen. Das Geld legen sie anschließend in höher verzinsten Anlagen an. Dazu zählen etwa der US-Dollar oder US-amerikanische Staatsanleihen.

Diese Strategie profitiert vom großen Zinsunterschied zwischen Japan und den Vereinigten Staaten. Während die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen stark angehoben hatte, hielt die Bank of Japan ihre Geldpolitik sehr locker. Das machte den Yen zur bevorzugten Finanzierungswährung für spekulative Geschäfte.

Für Anleger birgt diese Strategie aber erhebliche Risiken. Steigen die Zinsen in Japan oder schrumpft der Zinsvorteil gegenüber den Vereinigten Staaten, können Positionen schnell unter Druck geraten. Dann müssen Investoren Yen zurückkaufen, um ihre Geschäfte zu schließen. Das kann die Währung abrupt nach oben treiben und Verluste auslösen.

Wie gefährlich solche Bewegungen werden können, zeigte der August 2024. Damals lösten sich globale Yen-Carry-Trades schlagartig auf. Am 5. August brach der japanische Leitindex Nikkei historisch ein. Auch weltweit gerieten die Märkte unter Druck.

Zusätzlichen Druck erzeugen hohe Ölpreise und geopolitische Risiken. Japan importiert fast seinen gesamten Ölbedarf. Steigen die Energiepreise, müssen japanische Unternehmen mehr Yen verkaufen, um Rechnungen in US-Dollar zu begleichen. Das belastet die Währung zusätzlich.

Trotz der jüngsten Intervention bleibt die Stimmung am Markt vorsichtig. Strategen warnen, dass die Erholung des Yen ohne eine veränderte Zinspolitik der Bank of Japan schnell wieder verpuffen könnte.

Damit steckt Japan in einem schwierigen Balanceakt. Solange die Zinsen in den Vereinigten Staaten deutlich höher bleiben als in Japan, bleibt der Yen für Carry-Trades anfällig. Jede Erholung kann neue Verkäufe auslösen.

Gleichzeitig hat der schwache Yen auch Vorteile. Er macht japanische Exporte günstiger und erhöht die im Ausland erzielten Gewinne japanischer Unternehmen. Davon profitieren vor allem exportstarke Konzerne aus der Technologie- und Autoindustrie. Unternehmen wie Toyota und Sony konnten zuletzt mit soliden Ergebnissen und besseren Prognosen Vertrauen schaffen.

Auch ausländische Anleger sehen japanische Aktien durch den schwachen Yen günstiger. Das kann Kapital an den Aktienmarkt locken. Der Währungsvorteil bleibt damit ein wichtiger Faktor für den japanischen Börsenaufschwung.

Für die Bank of Japan bleibt die Lage aber heikel. Japan hat gezeigt, dass es die Marke von 160 Yen je US-Dollar verteidigen will. Die Interventionen sollen auch verhindern, dass steigende Importkosten die Inflation weiter antreiben.

Doch solange hohe Ölpreise, der Iran-Konflikt und die Zinsdifferenz zwischen Japan und den Vereinigten Staaten bestehen bleiben, kämpft die Notenbank gegen starke Marktkräfte. Analysten von Goldman Sachs verweisen allerdings auf Japans große Devisenreserven. Mit rund 1,2 Billionen US-Dollar könnte das Land theoretisch noch viele weitere Interventionen in ähnlicher Größenordnung finanzieren.

Der Yen bleibt damit ein Risikofaktor für Anleger. Carry-Trades können kurzfristig attraktiv wirken. Doch politische Eingriffe, steigende Ölpreise und mögliche Zinsänderungen können die Lage jederzeit drehen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



