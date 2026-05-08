Uran im Comeback: Der unterschätzte Treiber der neuen Energieära!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Uranium Energy Corp. und Premier American Uranium Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Uranium Energy und Premier American Uranium · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 08.05.2026, 5:46 Uhr Berlin/Zürich ·

+++ Stromhunger, KI-Rechenzentren und US-Versorgungssicherheit als neuer Rückenwind! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Amerika baut seine digitale und industrielle Zukunft – doch diese Zukunft braucht Strom. Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Elektrifizierung und Netzstabilität treiben den Bedarf an verlässlicher, rund um die Uhr verfügbarer Energie. Genau deshalb rückt Kernenergie wieder stärker in den strategischen Mittelpunkt: nicht als Modethema, sondern als CO2-arme Grundlast, die Wind und Solar ergänzen kann.

Treiber Warum es zählt Sektorwirkung US-Strombedarf Die EIA erwartet bis 2027 die stärkste vierjährige Wachstumsphase beim US-Stromverbrauch seit 2000, große Rechenzentren gelten als wichtiger Treiber. Kernenergie gewinnt als CO2-arme Grundlast wieder an Gewicht. Brennstoffkette Das US-Energieministerium stellte Anfang 2026 Aufträge über 2,7 Mrd. USD zur Stärkung der heimischen Urananreicherung in Aussicht. Versorgungssicherheit wird zu einem strategischen Thema. US-Angebot Die USA produzierten 2024 laut USGS nur 677.000 Pfund U3O8 - etwa 1,4 % des Bedarfs kommerzieller US-Reaktoren. US-Produktions- und Entwicklungsplattformen rücken stärker in den Fokus.

Der entscheidende Engpass liegt nicht nur bei neuen Reaktoren, sondern in der Brennstoffkette. Die USA wollen ihre nukleare Versorgungssicherheit erhöhen, produzieren aber nur einen Bruchteil ihres Uranbedarfs selbst. 2024 lag die US-Uranproduktion bei lediglich 677.000 Pfund U3O8. Gleichzeitig stellt das US-Energieministerium 2,7 Mrd. USD bereit, um die heimische Urananreicherung über die kommenden Jahre zu stärken.

Wenn Stromnachfrage, Versorgungssicherheit und heimische Brennstoffkapazitäten gleichzeitig politische und industrielle Priorität bekommen, entstehen Chancen entlang der gesamten Uran-Wertschöpfungskette. Uranium Energy Corp. steht dabei für die operative US-Produktionsseite, Premier American Uranium für eine frühere, aber klar definierte Entwicklungsstory mit technischen Katalysatoren.

Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR): Produktion, Kapazität und US-Plattform!

Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) ist kein Entwickler mehr, sondern ein Uran-Produzent, mit laufender ‚ISR‘-Produktion, lizenzierte US-Kapazitäten, große Ressourcenbasis und Expansion entlang der westlichen Uran Brennstoffkette.

Die Ressourcenbasis weist konzernweit rund 230,1 Mio. Pfund U3O8 an ‚gemessenen und angezeigten‘-Ressourcen sowie rund 100 Mio. Pfund U3O8 an ‚vermuteten‘-Ressourcen aus. Dabei sind historische Ressourcen gesondert zu behandeln und nicht mit aktuellen Ressourcen gleichzusetzen.

Die lizenzierte Produktionskapazität der US-Plattform umfasst nach Unternehmensangaben 12,1 Mio. Pfund U3O8 pro Jahr. In diesem Zusammenhang sollte man wissen, dass es sich nicht um die aktuelle Jahresproduktion handelt.

Für Burke Hollow wurde am 8. April 2026 der Produktionsstart in South Texas gemeldet. Nach Unternehmensangabe handelt es sich um die weltweit neueste in Betrieb befindliche ISR-Uranmine und den ersten neuen US-ISR-Betrieb seit mehr als einem Jahrzehnt.

Parallel dazu wurde am 23. März 2026 Christensen Ranch in Wyoming durch zusätzliche Header Houses im Wellfield 11 die Plattform weiter gestärkt.

Das heißt: Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) ist nicht mehr nur eine Ressourcen-Story. Das Unternehmen bewegt sich sichtbar in Richtung Produktion mit planbaren Hochfahrplänen und stärkerer strategischer Relevanz im US-Heimatmarkt.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Positiv ist vor allem die Kombination aus Produktion, Kapazität und politischem Rückenwind - zugleich bleiben Uranpreis, Genehmigungen, technische Umsetzung und Kapitalmarktbedingungen entscheidende Risikofaktoren.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-start-of-the-producti ...

Premier American Uranium: Cebolleta - ein Entwicklungsprojekt mit Optimierungschance

Premier American Uranium Inc. (WKN: A3ET9P) ist gegenüber UEC eine frühere, technisch sensitivere Entwicklungsstory. Im Mittelpunkt steht das ‚Cebolleta‘-Projekt in New Mexico, ein ehemals produzierendes Uranprojekt in einem historisch bedeutenden US-Uranbezirk.

Auf PEA-Basis 2025 weist das Projekt rund 13 Jahre potenzielle Minenlaufzeit, rund 1,4 Mio. Pfund U3O8 durchschnittliche Jahresproduktion, rund 18,1 Mio. Pfund U3O8 Gesamtproduktion über die Lebensdauer.

Die Wirtschaftlichkeit im Basisfall, bei einem Uranpreis von 90 USD je Pfund U3O8 nennt die PEA einen After-Tax-NPV (8 %) von 83,9 Mio. USD und einen After-Tax-IRR von 17,7 %. Die durchschnittlichen Betriebskosten liegen bei rund 41,60 USD je gewonnenem Pfund U3O8.

Das angekündigte 2026ér-New-Mexico-Programm über 1,1 Mio. USD zielt auf Metallurgie, Bulk Sampling, bis zu 16 neue Bohrlöcher und eine 42-wöchige Testkampagne bei Hazen Research ab. Der technische Katalysator dahinter: Eine bessere metallurgische Rückgewinnung könnte die Projektökonomie spürbar verbessern. Laut Premier American Uranium (WKN: A3ET9P)würde eine Erhöhung von 80 % auf 90 % den After-Tax-NPV (8 %) im Basisfall um rund 90 % erhöhen. Das ist eine Chance, aber noch kein Ergebnis. Die PEA ist vorläufiger Natur und enthält vermutete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um bereits wie Reserven zu behandeln.

Quelle: Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) ist kein Produzent, sondern ein projektgetriebener Entwickler. Die Chance liegt in messbaren technischen Verbesserungen, einer möglichen aktualisierten PEA und dem strategischen Wert eines US-Projekts in einem besseren Uranmarkt. Gleichzeitig ist die Aktie deutlich stärker von Testergebnissen, Genehmigungen, Finanzierung und Uranpreis abhängig.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-advancing-t ...

Fazit:

Die USA stehen vor einer neuen Stromrealität. Rechenzentren, KI-Anwendungen, Elektrifizierung und Versorgungssicherheit erhöhen den Bedarf an verlässlicher Energie. Kernenergie gewinnt dadurch wieder strategische Bedeutung, während die heimische Uranproduktion weiterhin sehr niedrig ist und die Brennstoffkette politisch gezielt gestärkt werden soll.

UEC produziert. Burke Hollow, Christensen Ranch, lizenzierte Kapazitäten und eine große Ressourcenbasis machen Uranium Energy Corp. zu einem besonders sichtbaren US-Akteur. Das Unternehmen kann bei konstruktivem Uranmarkt operativ stärker profitieren, bleibt aber von Preis, Hochfahrplänen und Umsetzung abhängig.

Premier optimiert. Cebolleta bietet eine PEA-Grundlage, klare technische Arbeitspakete und eine mögliche Neubewertung durch bessere Metallurgie. Der Entwicklungsstand ist früher und damit risikoreicher, aber gerade dadurch kann erfolgreicher Fortschritt die Wahrnehmung des Projekts deutlich verändern.

Die Lesart: Uran ist wieder ein strategischer Rohstoff. UEC steht für operative US-Produktion und Premier American Uranium für projektgetriebene Entwicklung in New Mexico. Beide Unternehmen adressieren denselben Megatrend - aber mit unterschiedlichen Chancen- und Risikoprofilen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen:

Uranium Energy Corp. Unternehmenspräsentation Mai 2026; UEC-Meldungen vom 23.03.2026 und 08.04.2026.

Premier American Uranium Inc. Unternehmenspräsentation vom 27.04.2026; Premier-Meldungen vom 09.12.2025 und 27.03.2026; technischer Bericht/PEA zum Cebolleta-Projekt.

U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook/Presseinformationen zur US-Stromnachfrage; U.S. Department of Energy, Meldung zur Stärkung der US-Urananreicherung; USGS-Daten zur US-Uranproduktion und zum Reaktorbedarf.

Die Markteinschätzung ist eine qualitative Einordnung auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen. Historische Ressourcen, PEA-Kennzahlen und zukunftsgerichtete Aussagen sind entsprechend vorsichtig zu behandeln, Intro-Bild: Stock.adobe.com.

Dieser Werbeartikel wurde am 05.05.2026 durch einen freien Journalist für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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