Der geheime Japan-Trade: Milliarden-Deal hinter der Tech-Rallye

Solange die Zinsen in Japan niedrig waren, galt das Prinzip: Man tauscht die eigene Währung, vornehmlich den US-Dollar, in japanische Yen. Da der Leitzins beinahe traditionell sich bei Null oder sogar im Minusbreich befunden hatte, war die Differenz zur eigenen Währung zugleich der Gewinn.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Dieser Tausch nennt man den Yen-Carry-Trade. Große Marktbeweger haben Jahrzehnte dieses Handelsmuster angewandt, um schnell an billiges Geld zu kommen. Das Geld wurde dann zum Investieren genutzt, beispielsweise als Investment in die US-amerikanische Tech-Rallye.

Nun sieht das Bild aber das erste Mal seit Jahrzehnten völlig anders aus: Die Bank of Japan (BoJ) hat den Leitzins auf 0,75 Prozent angehoben.

In unserem Podcast sind wir dem Yen-Carry-Trade auf der Spur.

Aber: Funktioniert dieses Handelsmuster noch, wenn die Bank of Japan in dieser krisenhaften Zeit den Yen nicht mehr künstlich abwertet?

Krischan Orth und Nicolas Ebert gehen diesem Phänomen auf die Spur und erklären, warum auch Privatanleger auf Japan schauen sollten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 193,34 ¥ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer