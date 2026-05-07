GFT Technologies Aktie weiter im Aufwärtstrend - 07.05.2026

Die GFT Technologies Aktie notiert aktuell bei 21,875€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,81 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,655 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die GFT Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,875€, mit einem Plus von +13,81 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +15,98 % bei GFT Technologies.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von GFT Technologies +16,29 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,60 % geändert.

GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,29 % 1 Monat +20,82 % 3 Monate +15,98 % 1 Jahr -23,08 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Stand: 07.05.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 576,54 Mio.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +1,12 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +1,95 %.

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Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.