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    Equinox Gold gibt vierteljährliche Bardividende von 0,015 US-Dollar pro Stammaktie bekannt

    Equinox Gold gibt vierteljährliche Bardividende von 0,015 US-Dollar pro Stammaktie bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    6. Mai 2026 – Vancouver, BC / IRW-Press / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) („Equinox Gold“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/equinox-gold-presentation-of-top-qua ... -) freut sich bekannt zu geben, dass sein Vorstand („Vorstand“) eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,015 US-Dollar pro Stammaktie des Unternehmens beschlossen hat, die am 5. Juni 2026 an die Aktionäre ausgezahlt wird, die zum Geschäftsschluss am Stichtag, dem 21. Mai 2026, im Aktienregister eingetragen sind.

     

    Die Dividende gilt für kanadische Einkommensteuerzwecke als „berechtigte Dividende“.

     

    Die Festsetzung, Höhe und Auszahlung künftiger Dividenden liegen weiterhin im Ermessen des Vorstands und hängen von den Finanzergebnissen des Unternehmens, dem Kapitalbedarf, den Geschäftsbedingungen, der Einhaltung geltender gesetzlicher Vorschriften und Kreditauflagen sowie anderen als relevant erachteten Faktoren ab. Das Unternehmen wird seine Dividendenpolitik laufend überprüfen und kann sie jederzeit ändern.

     

    Equinox Gold Kontakt

    Ryan King

    EVP Capital Markets

    T: 778.998.3700

    E: ryan.king@equinoxgold.com

    E: ir@equinoxgold.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Warnhinweise und Zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Informationen zum Finanzausblick enthalten (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“). Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf geplante Dividendenzahlungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen durch Wörter wie „wird“, „zukünftig“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“ oder „sollten“ eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen können. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, und diese Annahmen umfassen: die Fähigkeit von Equinox Gold, die Produktions-, Kosten- und Entwicklungserwartungen für seine jeweiligen Betriebe und Projekte zu erfüllen; dass die Goldpreise wie geschätzt bleiben; sowie die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens und den zukünftigen Cashflow-Bedarf, einschließlich etwaiger Dividenden. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen diejenigen, die unter „Risikofaktoren“ im jüngsten MD&A des Unternehmens und unter „Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft“ im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Equinox Gold beschrieben sind; beide Dokumente sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar verfügbar. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements wider und können sich ändern. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder öffentlich zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Aus einer Aktualisierung sollte nicht der Schluss gezogen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen vornehmen wird. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

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    Equinox Gold gibt vierteljährliche Bardividende von 0,015 US-Dollar pro Stammaktie bekannt 6. Mai 2026 – Vancouver, BC / IRW-Press / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) („Equinox Gold“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/equinox-gold-presentation-of-top-quartile-gold-producer-with-upside-potential/ …
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