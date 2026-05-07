Mögliches Kaufangebot für Ströer treibt Kurs hoch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,12 % und einem Kurs von 39,04 auf Tradegate (07. Mai 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +8,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -10,16 %/+38,60 % bedeutet.