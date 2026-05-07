DZ BANK stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 90 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Führungswechsel der Baumarkt-Holding verlaufe "nach Bauplan", schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bröckele die Zuversicht der Konsumenten. Immerhin ließen die Wetterbedingungen eine gute Nachfrage im laufenden Frühlingsquartal erwarten./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 81,00EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 17:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

