Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.05.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.739,53USD pro Feinunze und notiert damit +1,02 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 81,02USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,72 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 98,64USD und verzeichnet ein Minus von -3,28 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,55USD und verzeichnet ein Minus von -3,85 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.516,50USD
|-1,65 %
|Platin
|2.054,50USD
|-0,29 %
|Kupfer London Rolling
|13.405,70USD
|+0,18 %
|Aluminium
|3.526,31PKT
|-1,49 %
|Erdgas
|2,793USD
|+2,75 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +4,72 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 07.05.26, 17:29 Uhr.