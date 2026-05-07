Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.739,53USD pro Feinunze und notiert damit +1,02 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 81,02USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,72 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 98,64USD und verzeichnet ein Minus von -3,28 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,55USD und verzeichnet ein Minus von -3,85 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.516,50 USD -1,65 % Platin 2.054,50 USD -0,29 % Kupfer London Rolling 13.405,70 USD +0,18 % Aluminium 3.526,31 PKT -1,49 % Erdgas 2,793 USD +2,75 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +4,72 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 07.05.26, 17:29 Uhr.