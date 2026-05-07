Kreise
I Squared und Blackstone bereiten Übernahmeangebot für Ströer vor
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer steht Kreisen zufolge vor einem Übernahmeangebot. Die US-Investmentfirmen I Squared und Blackstone bereiteten eine Offerte im mittleren 40-Euro-Bereich je Aktie vor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuletzt lag der Aktienkurs des Unternehmens nach Bekanntwerden der Neuigkeiten etwas unter 40 Euro.
Ströer werde dabei mit rund 2,5 Milliarden Euro bewertet, hieß es in den Kreisen weiter. Im April hatte die Agentur über Interesse der beiden Investoren am Kernwerbegeschäft des Unternehmens berichtet. Diesen Plan hätten I Squared und Blackstone aufgegeben und wollten nun die ganze Firma. Auch wenn sich beide einem Angebot für Ströer näherten, gebe es keine Gewissheit dafür. Die beiden Investmentfirmen hätten sich zu der Angelegenheit nicht äußern wollen, während der Werbevermarkter nicht unmittelbar für einen Kommentar zu erreichen gewesen sei, hieß es weiter.
Anleger feierten schon einmal vor. Die Ströer-Aktie legte zuletzt um fast sechs Prozent auf mehr als 39 Euro zu./he/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,42 % und einem Kurs von 38,78 auf Tradegate (07. Mai 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +8,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -10,16 %/+38,60 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stroeer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wow - da bin ich aber platt. Schmalzl vor der Zeit gegangen und viele Wochen später erst gemeldet? Und der CFO nach wenigen Jahren auch ruckzuck raus? Das riecht nicht gut aus meiner Sicht.
Vorhin über den Ticker gelaufen ... "SQUARED, BLACKSTONE SAID TO MULL JOINT BID FOR STRÖER UNIT"
Scheinbar prüfen I Squared Capital und Blackstone ein Übernahmeangebot für Stroers Kerngeschäft.