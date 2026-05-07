DZ Bank belässt Swiss Re auf 'Kaufen' - Fairer Wert 160 Franken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 135,9 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 17:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -0,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 40,51 Mrd..

Swiss Re zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 125,38CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 145,00CHF was eine Bandbreite von -15,98 %/+6,87 % bedeutet.