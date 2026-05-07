🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsWeizen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Weizen

    TAGESVORSCHAU

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 8. Mai 2026

    TAGESVORSCHAU - Termine am 8. Mai 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 8. Mai

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 JPN: Sony, Jahreszahlen und Update Strategie
    06:25 JPN: Toyota, Jahreszahlen
    06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen
    06:45 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen und Strategie (9.00 Analystenkonferenz, 10.45 Pk) 07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen (11.00 Call)
    07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen
    07:00 CHE: Lonza, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen (10.30 Pk)
    07:45 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: International Consolidated Air, Q1-Zahlen
    08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Sto, Q1-Zahlen
    10:00 NLD: Philips, Hauptversammlung
    11:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen
    12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung
    13:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung
    16:00 USA: Colgate-Palmolive, Hauptversammlung
    16:00 USA: AbbVie, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Handelsbilanz 3/26
    08:00 DEU: Industrieproduktion 3/26
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, April 2026
    08:00 FIN: Handelsbilanz 3/26 (vorläufig)
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 4/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 3/26
    09:00 ESP: Industrieproduktion 3/26
    09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 4/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 4/26
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 4/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 3/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    12:00 DEU: Online-Gespräch OECD Berlin Centre mit Ökonom Sebastian Dullien u.a. zu möglichen Reformen in Deutschland und Europa zum Wirtschaftswachstum

    DEU: Antrittsbesuch von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) in Kanada

    USA: US-Außenminister Marco Rubio in Italien

    PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TAGESVORSCHAU Termine am 8. Mai 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 8. Mai ^ TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 JPN: Sony, Jahreszahlen und Update Strategie 06:25 JPN: Toyota, Jahreszahlen 06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen 06:45 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 Analystenkonferenz) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     