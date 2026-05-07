DAX rutscht ab, SDAX glänzt: So uneinheitlich sind die Märkte heute

Entwicklung der Indizes

Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute uneinheitlich und teils schwächer. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX deutliche Verluste. Er notiert aktuell bei 24.664,76 Punkten und liegt damit 1,19 Prozent im Minus. Auch der MDAX gibt nach und steht bei 31.578,21 Punkten, was einem Rückgang von 0,95 Prozent entspricht. Der TecDAX folgt dem negativen Trend der Standardwerte und verliert 0,57 Prozent auf 3.796,98 Punkte. Ein anderes Bild zeigt sich im SDAX: Der Index der kleineren Werte kann sich dem Abwärtssog entziehen und legt um 1,22 Prozent zu. Er steht derzeit bei 18.594,26 Punkten und ist damit der klare Gewinner unter den beobachteten deutschen Indizes. An den US-Börsen fällt die Entwicklung bislang moderater aus. Der Dow Jones notiert bei 49.816,88 Punkten und liegt 0,24 Prozent im Minus. Der marktbreite S&P 500 zeigt sich dagegen stabil und tritt bei 7.367,41 Punkten auf der Stelle, ohne prozentuale Veränderung. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Standard- und Technologiewerte schwächer, während Nebenwerte im SDAX zulegen können. Die US-Märkte zeigen sich im Vergleich dazu bislang robuster mit nur leichten Abschlägen beziehungsweise einer unveränderten Tendenz.