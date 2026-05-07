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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank belässt Vonovia auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro

    ANALYSE-FLASH - DZ Bank belässt Vonovia auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe im Kerngeschäft Vermietung sehr solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 22,58 auf Tradegate (07. Mai 2026, 17:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +2,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,89 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +1,37 %/+67,47 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,82, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Vonovia - A1ML7J - DE000A1ML7J1

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vonovia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Vonovia-Aktie: Debatten über Derivate-Einsatz (Discountzertifikate, Short Puts) als Strategie, Dividenden-Schutz, Vorwürfe von Kursmanipulation/Leerverkäufen, beobachtete Korrelation mit Ölpreis und Bund-Future, Sorgen über steigende Refinanzierungskosten und Hebelwirkung, Diskussion zu NAV-Multiples und regulatorischen Risiken (Mieterschutz/Enteignung).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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