DZ Bank belässt Vonovia auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro

Guten Tag,
@Apu_Panjabi: Aus meiner Sicht solltest Du
versuchen, die Kursentwicklung von Vonovia mit etwas mehr
emotionalem Abstand zu betrachten.
Du hast die Aktie für Dich analysiert und bist zu dem Schluss
gekommen, dass Du die Aktie positiv siehst. In vielen Dingen
stimme ich mit Dir im Sinne der überein. Die Mieten werden
absehbar weiter moderat steigen, für die kommende Zeit ist
Vollbelegung quasi sicher, der Anteil der Erträge, die nicht
unmittelbar von den Mieterträgen abhängen, steigt
überproportional etc.
Aus meiner Sicht läufst Du aber Gefahr, Opfer einer selektiven
Wahrnehmung zu werden. Charakteristikum einer solchen Wahrnehmung
ist, dass man selber die schlechten Aspekte nicht oder
unzureichend wahrnimmt. In der Endstufe sieht man sich von
Idioten umzingelt, die den wahren Wert dieser Perle nicht
erkennen. Zudem sieht man oftmals dunkle Mächte (in diesem Fall:
Leerverkäufer) walten, die im Rahmen einer gemeinsamen
Schurkenaktion den wohlverdienten Anstieg der Aktie verhindern.
Zunächst zu den Leerverkäufern: Auf mittlere Sicht ist das ja
bekanntlich ein völliges Nullsummenspiel. Jede nur geliehene
Aktie muss irgendwann wieder eingedeckt werden - das ist Fakt.
Zudem werden in aller Regel Aktien ausgesucht, die in irgendeiner
Weise Angriffspunkte bieten. Im Fall von Vonovia sind das aus
meiner Sicht zwei Punkte: Die steigenden Finanzierungskosten und
die Unsicherheit hinsichtlich weiterer staatlicher Restriktionen.
Es ist hier ja schon zigmal diskutiert worden, dass das immer
stärkere Drangsalieren von Vermietern zu weniger Neubau führt und
somit die bestehende Wohnungsproblematik verschärft. Ich selber
schlage da auch die Hände über dem Kopf zusammen. Aber man kann
den Fakt nicht wegdiskutieren, dass - zumindest in Berlin - über
50% der Wahlberechtigten die Kampagne "Deutsche Wohnen enteignen"
unterstützt haben.
Somit besteht - insbesondere bei einem absehbaren
Regierungswechsel - das Damoklesschwert des Versuchs einer
Enteignung unterhalb der Marktwerte. Ich glaube aus verschiedenen
Gründen letztlich nicht, dass dies so passiert - aber vollständig
ausschließen will ich das nicht. Aber allein die absehbar immer
wieder aufflackernden Diskussionen werden zur Verunsicherung
beitragen, ohne dass hier ein schnelles Ende absehbar wäre.
Apropos Marktwerte: Wenn man aus dem 2025er GB die Mieteinnahmen
von Vonovia ins Verhältnis zu den Verkehrswerten von Vonovia
setzt, ergibt sich ein Multiplikator von über 23. Ich persönlich
glaube nicht, dass es (im fiktiven Fall einer Abwicklung des
Konzerns, bei dem alle Immobilien verkauft, die Schulden getilgt
und das Restgeld an die Aktionäre ausgeschüttet würde) auch nur
ansatzweise möglich wäre, in der Breite nicht teilbare
Eigentumswohnungen mit mittlerer Aussstattung und Lage zu diesem
Multiplikator zu verkaufen. Private Investoren wenden sich in
Zeiten eines immer stärkeren Mieterschutzes mittlerweile oft mit
Grausen ab - wer will sich das noch antun?
Und wenn man den derzeitigen Multiplikator von 23 auf (aus meiner
Sicht deutlich realistischere) 18 reduziert, fällt der NAV - auch
aufgrund der beträchtlichen Kredithebelung - schnurstracks in
sich zusammen.
Gut für Vonovia: Der Multiplikator wird durch die absehbaren
Mietsteigerungen nach und nach sinken. Allerdings hat man ja
angekündigt, tendenziell eher aufwerten zu wollen, was den
Multiplikator wiederum tendenziell erhöht.
Wenn man sich die Schuldenstruktur, die Vonovia ja
vorbildlicherweise (zumindest im Anleihebereich) hochtransparent
auf seiner Homepage im IR-Bereich veröffentlicht, näher
betrachtet, fällt auf, dass in näherer Zukunft recht viele sehr
tief verzinste Anleihen auslaufen, Und wenn dann bei diesen
Anleihen aus einem Sollzins von 1,25% plötzlich 4% wird, ist das
schon unschön.
Der gesamte Höhenflug der Aktie bis 60 Euro basierte auf der
Arbitrage aus der Kredithebelung. 2021 war es möglich,
Mietrenditen von vielleicht 3% zu einem langfristigen Sollzins
von 1% einzukaufen - also ein "Überschuss" von 2%. Mittlerweile
ist dieser Überschuss verschwunden - langfristiger Sollzins und
Mietrendite liegen etwa gleichhoch bei gut 4%.
Ich persönlich denke, dass sich die positiven und negativen
Aspekte bei der Aktie die Waage halten. Die negative Reaktion auf
die heutigen Zahlen führe ich darauf zurück, dass der Effekt der
nach und nach entstehenden Refinanzierungsverteuerung doch noch
unterschätzt wurde.
Ich selber bin auch in Vonovia investiert - aber nicht
unmittelbar in die Aktie, sondern über Zertifikate mit
Risikopuffer. Da ist die Aktie aufgrund der absehbar stabil
wachsenden Mieteinnahmen und der recht hohen impliziten
Volatilität aus meiner Sicht sehr gut geeignet. Das Potenzial
nach oben ist dadurch auf rund 8% p,a, gedeckelt - und im Falle
des Falles läge mein Einstandskurs bei rund 19 Euro. Dieses
Risiko bin ich persönlich bereit zu tragen.
Diese Mail soll lediglich als Denkanstoß dienen, da aus meiner
Sicht das "Sichverlieben" in eine Aktie problematisch ist.
Ich wünsche Dir gute Geschäfte.