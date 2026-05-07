DZ Bank belässt Vonovia auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro

Guten Tag,





@ : Aus meiner Sicht solltest Du versuchen, die Kursentwicklung von Vonovia mit etwas mehr emotionalem Abstand zu betrachten.





Du hast die Aktie für Dich analysiert und bist zu dem Schluss gekommen, dass Du die Aktie positiv siehst. In vielen Dingen stimme ich mit Dir im Sinne der überein. Die Mieten werden absehbar weiter moderat steigen, für die kommende Zeit ist Vollbelegung quasi sicher, der Anteil der Erträge, die nicht unmittelbar von den Mieterträgen abhängen, steigt überproportional etc.





Aus meiner Sicht läufst Du aber Gefahr, Opfer einer selektiven Wahrnehmung zu werden. Charakteristikum einer solchen Wahrnehmung ist, dass man selber die schlechten Aspekte nicht oder unzureichend wahrnimmt. In der Endstufe sieht man sich von Idioten umzingelt, die den wahren Wert dieser Perle nicht erkennen. Zudem sieht man oftmals dunkle Mächte (in diesem Fall: Leerverkäufer) walten, die im Rahmen einer gemeinsamen Schurkenaktion den wohlverdienten Anstieg der Aktie verhindern.





Zunächst zu den Leerverkäufern: Auf mittlere Sicht ist das ja bekanntlich ein völliges Nullsummenspiel. Jede nur geliehene Aktie muss irgendwann wieder eingedeckt werden - das ist Fakt. Zudem werden in aller Regel Aktien ausgesucht, die in irgendeiner Weise Angriffspunkte bieten. Im Fall von Vonovia sind das aus meiner Sicht zwei Punkte: Die steigenden Finanzierungskosten und die Unsicherheit hinsichtlich weiterer staatlicher Restriktionen.





Es ist hier ja schon zigmal diskutiert worden, dass das immer stärkere Drangsalieren von Vermietern zu weniger Neubau führt und somit die bestehende Wohnungsproblematik verschärft. Ich selber schlage da auch die Hände über dem Kopf zusammen. Aber man kann den Fakt nicht wegdiskutieren, dass - zumindest in Berlin - über 50% der Wahlberechtigten die Kampagne "Deutsche Wohnen enteignen" unterstützt haben.





Somit besteht - insbesondere bei einem absehbaren Regierungswechsel - das Damoklesschwert des Versuchs einer Enteignung unterhalb der Marktwerte. Ich glaube aus verschiedenen Gründen letztlich nicht, dass dies so passiert - aber vollständig ausschließen will ich das nicht. Aber allein die absehbar immer wieder aufflackernden Diskussionen werden zur Verunsicherung beitragen, ohne dass hier ein schnelles Ende absehbar wäre.





Apropos Marktwerte: Wenn man aus dem 2025er GB die Mieteinnahmen von Vonovia ins Verhältnis zu den Verkehrswerten von Vonovia setzt, ergibt sich ein Multiplikator von über 23. Ich persönlich glaube nicht, dass es (im fiktiven Fall einer Abwicklung des Konzerns, bei dem alle Immobilien verkauft, die Schulden getilgt und das Restgeld an die Aktionäre ausgeschüttet würde) auch nur ansatzweise möglich wäre, in der Breite nicht teilbare Eigentumswohnungen mit mittlerer Aussstattung und Lage zu diesem Multiplikator zu verkaufen. Private Investoren wenden sich in Zeiten eines immer stärkeren Mieterschutzes mittlerweile oft mit Grausen ab - wer will sich das noch antun?





Und wenn man den derzeitigen Multiplikator von 23 auf (aus meiner Sicht deutlich realistischere) 18 reduziert, fällt der NAV - auch aufgrund der beträchtlichen Kredithebelung - schnurstracks in sich zusammen.





Gut für Vonovia: Der Multiplikator wird durch die absehbaren Mietsteigerungen nach und nach sinken. Allerdings hat man ja angekündigt, tendenziell eher aufwerten zu wollen, was den Multiplikator wiederum tendenziell erhöht.





Wenn man sich die Schuldenstruktur, die Vonovia ja vorbildlicherweise (zumindest im Anleihebereich) hochtransparent auf seiner Homepage im IR-Bereich veröffentlicht, näher betrachtet, fällt auf, dass in näherer Zukunft recht viele sehr tief verzinste Anleihen auslaufen, Und wenn dann bei diesen Anleihen aus einem Sollzins von 1,25% plötzlich 4% wird, ist das schon unschön.





Der gesamte Höhenflug der Aktie bis 60 Euro basierte auf der Arbitrage aus der Kredithebelung. 2021 war es möglich, Mietrenditen von vielleicht 3% zu einem langfristigen Sollzins von 1% einzukaufen - also ein "Überschuss" von 2%. Mittlerweile ist dieser Überschuss verschwunden - langfristiger Sollzins und Mietrendite liegen etwa gleichhoch bei gut 4%.





Ich persönlich denke, dass sich die positiven und negativen Aspekte bei der Aktie die Waage halten. Die negative Reaktion auf die heutigen Zahlen führe ich darauf zurück, dass der Effekt der nach und nach entstehenden Refinanzierungsverteuerung doch noch unterschätzt wurde.





Ich selber bin auch in Vonovia investiert - aber nicht unmittelbar in die Aktie, sondern über Zertifikate mit Risikopuffer. Da ist die Aktie aufgrund der absehbar stabil wachsenden Mieteinnahmen und der recht hohen impliziten Volatilität aus meiner Sicht sehr gut geeignet. Das Potenzial nach oben ist dadurch auf rund 8% p,a, gedeckelt - und im Falle des Falles läge mein Einstandskurs bei rund 19 Euro. Dieses Risiko bin ich persönlich bereit zu tragen.





Diese Mail soll lediglich als Denkanstoß dienen, da aus meiner Sicht das "Sichverlieben" in eine Aktie problematisch ist.





Ich wünsche Dir gute Geschäfte.























